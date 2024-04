Movida a Formia, sanzionato locale per occupazione di suolo pubblico

Controlli sulla movida a Formia, in provincia a Latina: sanzionato locale notturno per abuso di suolo pubblico.

Controlli anti “mala movida” nella zona di Formia da parte dei Carabinieri a Formia. In questo senso, i militari sono intervenuti in un’operazione per monitorare l’azione delle attività commerciali notturne. Durante le varie ispezioni effettuati dagli uomini dell’Arma, all’interno di un’attività commerciale sono state rinvenute numerose irregolarità: tra le principali situazioni, l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie.

Sanzionato locale a Formia per occupazione abusiva di suolo pubblico

I militari sono intervenuti all’interno di un noto locale notturno di Formia, gestito da un uomo di 34 anni. L’uomo, ormai da diverso tempo, occupava il suolo pubblico davanti la sua attività, senza però avere nessuna licenza per farlo. Nel tecnico, i militari gli hanno evidenziato la violazione dell’articolo 85, comma 2, lettera c della Legge Regionale del Lazio del 6 novembre 2019, nonché il numero 22 del Testo Unico del Commercio.

L’abuso di suolo pubblico davanti al locale notturno

L’abuso di suolo pubblico è stato constatato in una struttura portante di legno, alta quasi 3 metri e che si estendeva per 37 metri quadrati. Al proprietario del locale notturno, oltre alla multa, è stato adesso intimato di rimuovere la struttura abusiva e ripristinare l’area come prima dell’installazione davanti al suo locale.

La multa al proprietario del locale notturno di Formia

Al proprietario del locale notturno è stata notificata una multa da 5 mila euro. Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato la vicenda dell’abuso edilizio al Comune di Formia. L’amministrazione comunale, per l’abuso, può applicare adesso l’articolo 85, comma 5 del Testo Unico del Commercio: tale legge permette di chiudere il locale in maniera temporanea in caso di recidiva. Sotto questo aspetto, i militari stanno accertando se altri solleciti erano arrivati dalle autorità al proprietario per rimuove la struttura abusiva davanti al proprio locale: le prossime settimane potrebbero rivelare nuovi dettagli davanti a questa particolare vicenda amministrativa.