Mutuo, ecco quando calerà la rata mensile: fino a 100 euro in meno

La rata del mutuo potrebbe calare nei prossimi mesi in Italia: ecco il fenomeno e chi potrebbe beneficiarne.

Le ultime politiche della Banca Centrale Europea potrebbero sorridere ai possessori di mutuo. Infatti, con determinate condizioni legate ai tassi d’interesse, si potrebbe presentare un vertiginoso calo della rata mensile. Il cittadino, infatti, potrebbe arrivare a risparmiare anche 100 euro nella prossima rata mensile. Vi spieghiamo come potrebbe succedere e quali utenti bancari potrebbero trovarsi in questa situazione.

Cala la rata mensile del mutuo: chi è interessato

Come ci spiegano le regole sui mutui e gli andamenti sul tasso d’interesse, di tale fenomeno – che avevamo già sviscerato in un precedente articolo – potrebbero beneficiare i possessori di un mutuo con tasso variabile. Secondo le stime di analisti ed economisti, lungo il 2024 potremmo vedere una graduale discesa dei tassi d’interesse. Fenomeno che sarebbe alimentato dalle ultime politiche e decisioni, in campo economico, portate avanti dalla Banca Centrale Europea.

Come capire se diminuirà il mutuo nei prossimi mesi

Alcuni siti hanno provato a prevedere la curva in discesa dei tassi d’interesse, come fatto da Facile.it. Prendendo in analisi i futures sugli Euribor, loro sono riusciti a fare un calcolo molto positivo nell’interesse del cittadino. Come sappiamo, tale condizione rispecchia le aspettative di mercato sul tasso indice per stabilire il tasso dei mutui in Italia e negli altri Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.

Le previsioni degli economisti sulla diminuzione del mutuo

In merito a questi studi degli economisti, i calcoli e le proiezioni avrebbero mostrato la possibilità che le rate del mutuo possano calare nel periodo tra maggio e giugno 2024. Certo, sarà un calo modesto. Sempre secondo le stime degli analisti chiamati ad analizzare l’andamento dei tassi d’interesse in Europa, il risparmio potrebbe essere tra i 14 e i 22 euro per ogni mutuo variabile medio.

Le previsioni sui grandi risparmi col mutuo

Se con l’estate 2024 cominceremo a vedere un calo dei tassi d’interesse, la grande diminuzione dovrebbe manifestarsi nella seconda parte dell’anno corrente. Come analizzato dagli analisti, il fenomeno potrebbe acutizzarsi – in positivo verso i clienti – a partire dal mese di luglio. Entro la fine di dicembre 2024, infatti, le rate del mutuo potrebbero mostrare una diminuzione fino a 100 euro per pagamento.

Le previsioni sul mutuo variabile in vista del 2025

Se le condizioni porteranno, in alcuni casi specifici, a un risparmio per la sessione dei mutui nel 2024, la situazione potrebbe sorridere anche l’anno dopo. Per il 2025, sempre secondo i calcoli degli analisti economici e finanziari, il risparmio su una rata del mutuo variabile potrebbe arrivare addirittura a 120 euro.