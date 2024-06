Nascita miracolosa all’ospedale di Fondi, salvato bimbo di 26 settimane e sottopeso

Bambino nasce di 26 settimane a Fondi, il miracolo dei medici per tenerlo in vita: la famiglia li ringrazia con una donazione all’Ospedale

Un miracolo per la sanità di Fondi, quella legata alla nascita del piccolo Leonardo. Il bambino è nato due anni fa con diverse settimane di anticipo, in una situazione che ha messo la sua sopravvivenza in pericolo fin dal primo istante al mondo. Grazie alla gestione dei medici dell’ospedale locale, e poi successivamente di una struttura sanitaria a Roma, il bimbo è riuscito a sopravvivere e oggi festeggia il secondo compleanno.

La nascita miracolosa di Leonardo all’Ospedale di Fondi

La nascita è andata in scena presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi, in un evento dove i genitori saranno per sempre grati ai medici che li hanno seguiti. Leonardo nasce di 26 settimane, non arrivando agli 800 grammi dopo la fine del parto. Una situazione che avrebbe condannato alla morte qualsiasi bambino nella stessa situazione, se non fosse stata per la bravura dei medici che sono intervenuti sul suo corpicino.

La cura per il recupero di Leonardo

Il bambino è stato gestito eccellentemente subito dopo la nascita, coi medici di Fondi che hanno diretto le operazioni per il trasferimento in una struttura specializzata in neonatologia di Roma. Un miracolo medico realizzato grazie all’equipe della dottoressa Francesca Lippa, Primario del reparto di ostetricia dentro l’Ospedale comunale: un’operazione possibile grazie anche ai dirigenti medici che hanno lavorato sulla salute del bimbo, i medici Maurizio Marzano e Luciana Patriarca, oltre alla loro squadra sanitaria che li ha aiutati.

La donazione della famiglia all’ospedale

A distanza di 24 mesi, la famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente quei medici che hanno permesso il miracolo. Alla presenza del Sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, e la direzione sanitaria dell’ASL di Latina rappresentata da Giuseppe Ciarlo e Fabrizio Turchetta, i familiari di Leonardo hanno deciso di fare un’importante donazione: sono state donate nuove strumentazioni per lavorare all’interno della sala operatoria.

Le parole del sindaco Beniamino Maschietto

Il Sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha commentato con commozione l’evento: “Troppo spesso è la malasanità a fare notizia – ha commentato il primo cittadino – questa storia ci insegna che, se c’è la volontà, anche un piccolo ospedale può fare grandi cose. Desidero ringraziare a nome della città Diana e Cesare, i genitori di Leonardo, per la generosa donazione con l’auspicio che quanto accaduto sia da stimolo per investire sul “San Giovanni di Dio” non solo in termini di attrezzature o posti letto ma anche e soprattutto sulle persone perché sono loro, come dimostra questa storia, a fare la differenza”.