Natale 2023 a Pomezia: tutti gli eventi, programmazione completa

Natale 2023 a Pomezia, il programma degli eventi organizzati dal Comune: ecco tutti gli appuntamenti in città. Oggi, 10 dicembre, l’accensione degli alberi in Piazza Indipendenza e in Piazza Ungheria a Torvaianica.

“Magie di Natale”: pubblicato il programma degli eventi a Pomezia e Torvaianica per il periodo delle festività. Sono iniziati venerdì scorso, 8 dicembre 2023, Festa dell’Immacolata, i festeggiamenti per il Natale pometino. Dai mercatini di Natale alla pista del ghiaccio, dagli spettacoli fino al Capodanno in piazza: questo il programma che accompagnerà i cittadini per il mese di dicembre e fino al 6 gennaio.

Oggi, domenica 10 dicembre, è prevista l’accensione delle luminarie nonché degli alberi di Natale in Piazza Indipendenza a Pomezia e in piazza Ungheria a Torvaianica.

Il programma degli eventi di Natale a Pomezia

Diamo intanto uno sguardo agli eventi di questi giorni. Oggi, giorno di domenica, è in programma “Aspettando il Natale con Santa Lucia”, filastrocche, leggende, poesie e musiche natalizie, omaggi colorati e doni golosi per tutti i bambini. Un pomeriggio ricreativo per i più piccoli con inizio alle ore 17:00 in via Varrone 13. Sempre per i bambini, dai 10 anni in su (sono invitati anche i genitori), è il “Laboratorio di Natale”, lunedì 11 dicembre dalle 16:15 alle 18:00, presso il CdQ Nuova Lavinium di piazza Aldo Moro. Si replica, con gli stessi orari, giovedì 14 dicembre.

Le magie del Natale si vivono anche con le “Letture sotto l’albero”, a partire dall’11 dicembre. Si replica il 13, il 18 e il 20 dicembre e il 3 e il gennaio dalle 15:30 alle 17:30. Il 27 e il 29 dicembre le letture saranno la mattina, dalle 10 alle 12. L’appuntamento è alla Biblioteca comunale Ugo Tognazzi di Largo Catone.

Dove si svolgeranno

Il Comune di Pomezia ha diffuso anche una mappa (disponibile online al seguente link) con i luoghi dove si terranno gli spettacoli.

Punto J (A) – Piazza Mercato: Parcheggio e punto di partenza degli itineranti

Punto B – Slargo accanto Pasticceria del Pino: 1° tappa, dove fare una piccola fermata

Punto C – Slargo Plinio: 2° tappa, dove fare una piccola fermata

Punto D: solo passaggio

solo passaggio Punto E – Bivio: qui è dove inizia la zona pedonale, da raggiungere o meno in base al flusso di pubblico

Punto F – Anfiteatro: 3° tappa, qui c’è un parchetto con la possibilità di far sedere il pubblico come in un anfiteatro, qui è possibile fare una sosta più lunga

Punto G – Slargo Carabinieri: 4° tappa, dove fare una piccola fermata

Punto H – rotonda: qui è dove finisce la zona pedonale, da raggiungere o meno in base al flusso di pubblico

Punto I – Piazza Indipendenza: 5° tappa, questa è la piazza principale, qui è possibile fare una sosta più lunga, in accordo con altre attività che potrebbero verificarsi in quel momento.

Punto BASE ARTISTI: in attesa di conferma

La programmazione

Di seguito invece il programma completo giorno per giorno del Natale 2023 a Pomezia:

8 Dicembre

10.00-12.00 Itinerante di bolle di sapone

11.00 Spettacolo di giocoleria – punto F

16.00-18.30 Itinerante Street Band

9 Dicembre

10.00-13.00 Itinerante di bolle di sapone

10.00-13.00 Babbo Natale con slitta fissa – Punto I

16.00-19.00 Babbo Natale su Slitta itinerante – Via Roma (da punto E a punto H)

(da capire con i vigili se solo su zona pedonale oppure anche su strada)

16.00-18.30 Itinerante Trampolieri (4)

16 Dicembre

16.00-18.30 Itinerante Street Band

17.00 Spettacolo di fuoco – Punto I

17 Dicembre

16.00-18.30 Itinerante Street Band

10.00-13.00 Postazione fissa Babbo Natale e 2 elfi

punto I postazione fissa e passeggiata fino a punto F

23 Dicembre

11.00 Spettacolo Clown – punto I

16.00-18.30 Itinerante Trampolieri (4)

24 Dicembre

11.00-13.00 Truccabimbi – punto B

17.00-19.30 Itinerante Trampolieri Luminosi (2)

31 Dicembre

10.00 e 13.00 Spettacolo di burattini – punto I

10.00-13.00 Itinerante di bolle di sapone

6 Gennaio