Negozi vuoti in centro a Roma, ira dei commercianti: “Colpa della ZTL fino alle 20”

Situazione drammatica per i negozi del Centro Storico a Roma: clienti non vanno a comprare per la ZTL fino a sera.

Sul sindaco Roberto Gualtieri cade un’altra tegola sulla testa, questa volta lanciata dai commercianti attivi nel Centro Storico di Roma. Con la ZTL attiva fino alle 20 nella zona centrale della Città Eterna, i residenti hanno trovato non poche difficoltà a spostarsi nel triangolo tra via Nazionale, via del Corso e piazza di Spagna. Problemi che non hanno risolto neanche i mezzi pubblici gratuiti, che come sappiamo hanno evidenziato – anche in questo periodo – i noti disagi legati al servizio gestito da Atac.

Negozi vuoti nel Centro Storico di Roma: commercianti attaccano la ZTL

Il Centro Storico è stato virtualmente blindato dal Campidoglio, creando non pochi problemi a quelle persone che avrebbero potuto fare compere nella zona più appariscente della Capitale. Come menzionano i commercianti di questo quadrante cittadini, i cittadini non se la sono sentita di fare le compere natalizie in questi negozi, rifiutando l’idea di tornare a casa a piedi con i pacchi tra le mani o addirittura prendere i mezzi pubblici, oggi noti – soprattutto sulla Metro A – per l’incessante fenomeno dei furti delle borseggiatrici.

I romani vanno al Centro Storico di Roma solo per passeggiare

Con una linea politica definita “penalizzante” dai commercianti del Centro Storico, i residenti che sono passati per piazza di Spagna lo hanno fatto principalmente per passeggiare. Nessuno si è fermato ai negozi che rappresentano il commercio medio-alto della Città Eterna, rifiutando l’idea di portarsi regali costosi a piedi fino a casa e col pericolo di essere derubati sulle linee Metropolitane A e B o addirittura nel quadrante sempre più pericoloso della stazione Termini.

I negozi del Centro Storico di Roma in crisi dopo Natale

Dopo la botta del Covid-19, i negozi del Centro Storico di Roma non escono dalla crisi finanziaria in cui si trovano coinvolti, questa volta anche per politiche penalizzanti dal Campidoglio. Nel centro della Città Eterna, come mostrano i dati di Confesercenti su Il Corriere della Sera, sono almeno 1.500 i negozi chiusi da marzo 2020, con 20 attività che ancora non hanno riaperto su via Nazionale, ovvero una delle strade del commercio più note della Capitale. Tutto ciò peraltro sotto il periodo natalizio, ovvero quello che dovrebbe essere più redditizio per un negozio e l’imprenditore che lo gestisce.

Foto: @Elderasmo, @Archi_Tradition; @BrentaniEmilio