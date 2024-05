Neonato trovato morto in culla, ipotesi SIDS

Sono stati i genitori a lanciare l’allarme, questa mattina intorno alle 7. Quando i sanitari sono giunti sul posto, per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

Neonato di poche settimane trovato morto in culla

Una tragedia dai contorni ancora da chiarire quella avvenuta questa mattina a Nole Canavese, in provincia di Torino. Un neonato di cinque settimane è stato trovato morto in culla. A lanciare l’allarme – intorno alle 7 di questa mattina – sono stati i suoi genitori. Sul posto è giunta un’ambulanza e un mezzo dell’elisoccorso, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare. Al momento l’ipotesi è che si sia trattato della cosiddetta SIDS, la morte in culla.

SIDS e fattori di rischio