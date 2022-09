Nervoso ai controlli, nasconde la droga sotto ai vestiti: arrestato 41enne

Girava da solo, di notte, lungo il corso principale della città. La sua presenza ha insospettito i militari che hanno deciso di vederci chiaro ed avevano ragione. L’uomo — 41enne già noto alle forze dell’ordine — nascondeva della droga sotto ai vestiti.

I controlli dei militari

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di martedì quando i Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito di stupefacenti, hanno tratto in arresto il 41enne.

Droga sotto ai vestiti

In particolare, i militari, nel corso del servizio perlustrativo, notavano l’uomo che percorreva il corso principale della cittadina a piedi di notte e hanno deciso di vederci chiaro e controllarlo. Insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, decidevano di sottoporlo a perquisizione. Quest’ultima ha portato al rinvenimento sulla sua persona di 5 dosi di cocaina, occultate sotto i capi di abbigliamento che indossava.

Perquisita anche l’abitazione

Si estendevano dunque, come di rito, le operazioni di ricerca presso la sua abitazione, dove i Carabinieri rinvenivano ulteriori 30 dosi della stessa sostanza, riposte in parte nelle pieghe di un pantalone conservato all’interno di un armadio e in parte all’interno di un cassetto.

L’arresto

L’arrestato nella mattina seguente è stato condotto presso il Tribunale di Tivoli per essere sottoposto a rito direttissimo, dove veniva assoggettato dall’A.G. giudicante, all’obbligo di firma.