Nettuno, scontro tra due auto a Santa Barbara: due feriti

Brutto incidente ieri a Nettuno, in via Santa Barbara, tra due auto. A scontrarsi, verso le ore 22:00, una Smart e una Mercedes, all’altezza dell’incrocio di via delle Mimose. A seguito dell’impatto, la Mercedes è finita sul muro di cinta di una palazzina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Non si tratta certo del primo incidente su questo tratto di strada, dove i residenti da tempo chiedo maggiori controlli e l’installazione di dossi per regolamentare la velocità. “E’ una strada pericolosa – commentano i residenti – qui corrono in tanti, occorre mettere i dissuasori di velocità. Altrimenti assisteremo sempre ad incidenti gravi”.

Foto di Luca Raviglia