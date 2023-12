Niente mercatini di Natale nel X Municipio, saltano Ostia e Acilia

Per il secondo anno consecutivo, saltano i Mercatini di Natale nel X Municipio: niente bancarelle nel centro di Ostia e Acilia.

Il fallimento dei mercatini di Natale nel X Municipio, in tal senso nel centro di Ostia e in quello che doveva essere il Villaggio di Natale ad Acilia, ha gettato un’ombra sulle festività nella zona, con gli operatori economici che bocciano l’unica iniziativa “turistica” del X Municipio.

Niente mercatini di Natale nel X Municipio: la situazione

Già lo scorso anno si era verificata una situazione simile, e quest’anno, nonostante gli sforzi iniziali, la storia si ripete. La proposta di organizzare un Mercatino di Natale a Ostia ha suscitato scarso interesse tra gli operatori, e nonostante gli sforzi del X Municipio per lanciare l’iniziativa in anticipo, nessuna bancarella tipica delle festività di fine anno sarà presente né a Ostia né ad Acilia. La Commissione municipale ha approvato una sola proposta, ma l’associazione vincitrice ha rinunciato all’evento, citando vincoli sulla durata e costi eccessivi.

Salta il Villaggio di Natale ad Acilia

Per quanto riguarda il Villaggio di Natale ad Acilia, come menziona Canale 10, il bando è risultato deserto, causando imbarazzo e interrompendo le comunicazioni ufficiali. Il fallimento delle due proposte ha messo in crisi anche la politica di “animazione turistica” del X Municipio, basata sulle bancarelle. Al momento, non ci sono eventi pubblici programmati per Natale e Capodanno, e il Municipio si occuperà solo delle luminarie e dell’albero di Natale nel centro storico. Tuttavia, l’assenza di programmi concreti ha lasciato un vuoto nell’animazione delle festività nella zona costiera, già duramente colpita dalla crisi economica.

Cosa vedremo nel X Municipio per le feste di Natale?

Il Municipio, nonostante il fallimento dei Mercatini, procederà con l’installazione delle luminarie, ma la mancanza di trasparenza riguardo all’appalto e le autorizzazioni mancanti hanno generato incertezza sulla tempistica dell’operazione. Nel complesso, l’8 dicembre, che segna il consueto inizio delle festività natalizie, ha lasciato il centro storico cittadino senza aria di festa e al buio al calar della sera (esclusa qualche decorazione messa da alcune attività commerciali tra piazza dei Ravvenati, via della Marina e piazza Anco Marzio).

A Ostia saltano gli eventi di Natale

Le ragioni del fallimento dei Mercatini di Natale a Ostia e Acilia sono molteplici. In primo luogo, la crisi economica che sta colpendo la zona ha reso più difficile per gli operatori economici trovare la liquidità necessaria per partecipare all’iniziativa. In secondo luogo, i vincoli imposti dal Municipio, come la durata dell’evento e i costi di occupazione di suolo pubblico, hanno reso l’iniziativa meno appetibile per gli operatori. Infine, la mancanza di trasparenza e le autorizzazioni mancanti hanno contribuito a creare un clima di incertezza e sfiducia tra gli operatori, rendendo ancora più difficile la realizzazione dell’iniziativa.