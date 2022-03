Nino Zazzara scomparso: l’appello del figlio per ritrovarlo

Ore di preoccupazione per la famiglia di Nino Zazzara, un uomo di 77 anni scomparso nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo, in evidente stato confusionale, dopo esser giunto al pronto soccordo dell’ospedale di Tor Vergata ha fatto perdere le prorie tracce.

Nino Zazzara scomparso: l’appello del figlio su Facebook

Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato visto per l’ultima volta nelle vicinanze dell’ospedale tra le 17.30 e le 18.30. Da questo momento, non si hanno più sue notizie. L’unica cosa certa è che l’anziano nel momento in cui è stato visto era in un evidente stato confusionale.

La famiglia è comprensibilmente molto preoccupata per le sorti del 77enne. Per questo motivo, suo figlio ha deciso di condividere l‘appello per ritrovare Nino anche su Facebook, nella speranza che suo padre possa essere ritrovato il prima possibile. Chiunque avesse notizie dell’uomo può contattarlo telefonicamente o con un messaggio su Facebook.

Foto Facebook di Giuseppe Zazzara