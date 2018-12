Noleggio auto a Roma in aeroporto, stazione e centro città

Muoversi nella Capitale con un’auto a noleggio, alla scoperta delle destinazioni più belle dei dintorni o per impegni di lavoro: una soluzione decisamente comoda, a patto di scegliere il partner giusto. Tra le soluzioni più vantaggiose, per chi raggiunge Roma in aereo o con i treni dell’Alta Velocità, ci sono quelle offerte da Locauto, presente in tutti gli scali aeroportuali e ferroviari con i propri uffici.

Chi prenota un volo low cost per visitare la Città Eterna, inoltre, può contare su un altro importante vantaggio: il noleggio digitale full self service, uno strumento all’avanguardia nel settore del noleggio a breve termine.

Noleggio auto alla Stazione Termini e Tiburtina

Vediamo, tanto per cominciare, quali sono le opzioni disponibili per chi viaggia in treno. Tra le modalità più comode c’è l’autonoleggio a Roma Stazione Termini: gli uffici Locauto si trovano proprio all’interno della stazione nei pressi del binario. Altrettanto semplice è il ritiro della vettura: per raggiungere il parcheggio basta percorrere cinque minuti a piedi e, una volta giunti all’Interparking Giolitti, attendere lo staff per il controllo della vettura.

Il noleggio auto a Roma Termini offre un ulteriore vantaggio: la prenotazione fuori orario, servizio extra che consente di ritirare l’auto anche dopo l’orario di chiusura degli uffici. La bellezza della Città Eterna è sconfinata e le cose da vedere sono tantissime: tra un museo e l’altro la tabella di marcia è saltata? Nessun problema, basta approfittare della riconsegna fuori orario: in altre parole, quando gli uffici sono chiusi è sufficiente inserire le chiavi nel key-box presente nei pressi nel banco di noleggio.

Entrambi i servizi sono disponibili anche per chi opta per il noleggio auto a Roma Tiburtina. Anche qui è possibile spaziare tra un’ampia gamma di veicoli, a partire dai più economici fino alle auto di categoria superiore per viaggiare con il massimo comfort.

Noleggio auto all’aeroporto di Fiumicino e Ciampino

E per chi arriva in aeroporto? Anche in questo caso le opzioni sono svariate e includono, come già anticipato, il noleggio digitale full self service. Locauto offre i propri servizi di autonoleggio a Roma Fiumicino Aeroporto presso l’area dedicata, facilmente raggiungibile da qualsiasi terminal in pochi minuti. Una volta completato il contratto, basta seguire il tapis roulant e le indicazioni “Rent-a-car” per arrivare al parcheggio.

Molto semplice è anche raggiungere l’ufficio di noleggio auto a Ciampino, situato nella palazzina adiacente al terminal, grazie all’apposito shuttle gratuito. Una volta ritirata l’auto in parcheggio – anch’esso comodamente raggiungibile a piedi – non resta che mettersi al volante: il centro è molto vicino, e – traffico permettendo – è sufficiente mezz’ora per giungere a destinazione.

Autonoleggio a Roma città

Locauto vanta una presenza capillare in città. Chi desidera approfittare del noleggio auto low cost a Roma può rivolgersi anche alla sede Roma Eur, situata nell’omonimo quartiere in posizione strategica, a tre minuti a piedi dalla fermata della metro.

In alternativa, è possibile ritirare la vettura a pochi passi da Via Veneto, nel cuore del centro storico. Noleggiare un’auto in pieno centro a Roma è estremamente comodo per chi vuole scoprire le bellezze della città, o visitare le numerose attrazioni dei dintorni. Per raggiungere l’ufficio di noleggio è possibile utilizzare anche la metro: la stazione Barberini dista infatti poche centinaia di metri dalla sede.

In poche parole, basta solo scegliere da dove partire: aeroporto, stazione o centro città. La flotta Locauto è sempre a disposizione per semplificare gli spostamenti in città e intorno alla Capitale, con una gamma selezionata di vetture giovani e in ottimo stato di manutenzione, proposte al miglior prezzo di mercato.