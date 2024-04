Non è d’accordo con la diagnosi e prende a pugni medico e infermiera, paziente denunciato

Il paziente – un 64enne del posto – aveva richiesto l’intervento del 118 perché, poco prima, aveva accusato un malore. Al termine della visita, non essendo d’accordo con la diagnosi del medico, avrebbe iniziato a colpire il professionista e l’infermiera a bordo del mezzo di soccorso.

Non gradisce la diagnosi e aggredisce medico e infermiera

Nuova aggressione ai danni del personale sanitario, questa volta a Napoli. Un uomo di 64 anni ha allertato l’intervento di un’ambulanza, dopo aver accusato un malore. Quando il medico a bordo del mezzo gli ha diagnosticato il problema di salute, riferendo di un presunto attacco di panico e di problemi depressivi, il paziente ha iniziato ad aggredire il medico e l’infermiera dell’equipaggio.

Con calci e pugni ha colpito il dottore e l’infermiera. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che sono intervenuti in vico Santa Maria della Neve a Napoli. I militari dell’Arma hanno quindi denunciato il 64enne per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

A segnalare la vicenda, la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, che – quotidianamente – racconta quanto è costretto a subire il personale sanitario.

Parente di una paziente distrugge l’ospedale di Nola

Sulla pagina dell’organizzazione no-profit viene segnalata anche una seconda aggressione ai danni dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola (Napoli). Il parente di una paziente avrebbe chiesto di poter far visita alla congiunta, in un orario non compatibile con l’ingresso dei familiari. Al diniego è uscito fuori, per poi fare ritorno – qualche minuto dopo – con una spranga di ferro, con cui ha distrutto porte e vetrate. Un infermiere è stato colpito da alcune schegge e due guardie giurate sono rimaste ferite nella colluttazione.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è dileguato.