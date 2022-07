Non si ferma l’emergenza incendi, ancora fiamme a Roma est: focolaio all’altezza del Centro Carni

Dopo l’inferno di fuoco che ha tenuto letteralmente in una morsa Roma nella giornata di ieri, con il maxi incendio scoppiato a Centocelle, anche oggi la situazione sul fronte incendi desta preoccupazione. In particolare in questo momento è segnalato un incendio di sterpaglie in Via Gino Severino (zona Palmiro Togliatti) che sta provocando anche rallentamenti alla circolazione all’altezza del Centro Carni.

Foto di repertorio