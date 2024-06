Non si fermano i furti di Smart a Roma, sparita una macchina alla Borghesiana

Proseguono i furti di Smart all’interno di Roma: l’ultimo episodio denunciato da una signora all’interno del quartiere Borghesiana

I ladri di automobili vanno matti per le Smart. Almeno è il trend che si sta attraversando a Roma, dove sempre più malviventi decidono di accanirsi sulle macchine di questa marca, facendole sparire e poi ritrovare completamente smontate. Le segnalazioni di furto sono molteplici nell’ultima settimana, coi proprietari di questi mezzi che ormai hanno molta paura a lasciarli in sosta per strada durante la sera.

Continuano a sparire le Smart a Roma: l’ultimo evento a Borghesiana

I ladri di automobili sono sempre in azione. L’ultima azione l’hanno commessa nel quadrante capitolino della Borghesiana, dove hanno messo le mani sopra una Smart di colore blu notte. A denunciare l’episodio è la signora Vasilica, che purtroppo si è ritrovata privata della propria automobile durante le prime ore di questa mattina. Nonostante da ore stia provando a cercare il mezzo anche nei quartieri limitrofi, al momento non ci sarebbe più traccia del mezzo.

L’ennesimo furto nella Capitale

E’ disperazione per la signora, che utilizzava la propria Smart per le commissioni lavorative e soprattutto quelle per la sua famiglia. I ladri non si sono fatti scrupolo a rubare l’automobile, pure se all’interno era ben visibile il seggiolino per il piccolo figlio della donna. Secondo il racconto della signora, la macchina era parcheggiata in via Carlentini: una via che vede un ampio traffico, vista la vicinanza alla fermata Metro di Due Leoni e la via Casilina.

La signora Vasilica si è trovata la brutta sorpresa questa mattina, quando già alle 9 di questa mattina la macchina era sparita per l’azione dei ladri. Una situazione analoga a tante che si stanno verificando a Roma, considerato come le Smart stanno andando “a ruba” per le strade della Capitale. Le cronache parlano chiaro: negli ultimi giorni le razzie sono andate in scena in quadranti diversi come Ponte di Nona, Centocelle, l’Appio Latino.