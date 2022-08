Nonna dimentica il nipotino in auto: era andata a giocare a bingo

Lo avevano lasciato alla nonna certi che lei si sarebbe presa cura del nipotino. Tra pranzi, giochi, giornate insieme. Ma non potevano sapere che proprio lei, quella nonnina “premurosa”, avrebbe lasciato il loro figlio in auto per ore. E lo avrebbe ‘abbandonato’ per andare a giocare a bingo e a tentare la fortuna.

Lascia il nipote in auto per ore

I genitori avevano pianificato una vacanza e avevano deciso di lasciare loro figlio dalla nonna. Lo stesso bambino di 8 anni che proprio la nonnina ha dimenticato in auto per ore perché troppo presa da altri pensieri. E dalla sua dipendenza dal gioco d’azzardo.

Ha chiuso l’auto e non ha rinunciato al suo appuntamento con la sala bingo, senza tener conto che intanto in macchina c’era il nipote. Questo è quello che è successo qualche sera fa a Treviso, dove il piccolo fortunatamente è stato tratto in salvo dagli addetti alla sicurezza e dai Carabinieri.

Come sta il bimbo

“Vado via per qualche minuto”, avrebbe detto la donna al nipote. Quel minuto che, invece, si è trasformato in ore. Il bimbo chiuso in auto, la nonna nella sala bingo a giocare. Ferma nella sua postazione anche quando gli addetti alla sicurezza hanno lanciato un appello e hanno spiegato dall’altoparlante del locale che c’era un bambino chiuso in auto. Lei, forse, ha finto finta di non ascoltare e ha continuato a tentare la fortuna. Fino a quando, però, non sono intervenuti i Carabinieri, che ora hanno informato l’autorità giudiziaria. Resta da capire se si procederà per il reato di abbandono di minore. Il bimbo, fortunatamente, è stato trovato in buone condizioni.