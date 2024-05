Nonno si barrica in casa e uccide i nipoti di 9 e 14 anni, poi si toglie la vita

L’uomo si è barricato in casa nella serata di domenica, tenendo in ostaggio i due nipotini. Quando le forze dell’ordine sono riuscite a entrare nell’abitazione, hanno trovato i tre corpi, ormai senza vita.

Recentemente l’anziano aveva perso la moglie e la figlia, madre dei due bambini, in un incidente d’auto.

Si è barricato in casa con i due nipotini di 9 e 14 anni, minacciando di ucciderli con una pistola. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno tentato a lungo di convincerlo a liberare i bambini e a consegnare l’arma, ma nulla è riuscito a farlo desistere nel suo intento. Quando – questa mattina – i poliziotti hanno fatto irruzione in casa, hanno trovato i corpi senza vita dei due bambini e del nonno.

Il dramma si è registrato nella notte a Granada, in Andalusia. A uccidere i due fratellini è stato il nonno, un uomo di 72 anni, che poi si è tolto la vita con quella stessa arma. Secondo quanto riferiscono le fonti locali, la madre dei ragazzi e figlia del 72enne è morta due mesi fa in un incidente d’auto a Loja (Granada). A guidare era proprio il padre. Una settimana dopo, è morta anche la moglie dell’anziano, rimasta gravemente ferita in quello stesso incidente.

Da allora l’anziano si era fatto carico dei due nipotini. Recentemente avrebbe avuto una violenta discussione con il genero, padre dei due bambini.