Notte di San Lorenzo, ecco quali città del Lazio avranno la visibilità “migliore”: lo studio

Giovedì si avvicina, con il Lazio che si appresta ad abbracciare la Notte di San Lorenzo nella serata del 10 Agosto 2023. Come ogni anno, residenti e turisti stanno cercando il punto migliore per poter osservare le stelle e magari, perchè no, provare veramente a vedere una stella cadente nell’immensità del cielo notturno sopra la nostra bellissima Regione. Andiamo a vedere insieme quali “location” potrebbero fare al caso nostro.

Dove vedere la “Notte di San Lorenzo” nel Lazio

Tra i luoghi più suggestivi, sicuramente, la costa pontina. Le spiagge presenti nel territorio della provincia di Latina, potrebbero rivelarsi il luogo migliore per poter osservare le stelle tra qualche sera. Non solo Terracina o realtà come Minturno e Gaeta: tutta la costa potrebbe offrire uno spettacolare momento per turisti e cittadini. Da non dimenticare anche le isole come Ventotene e Ponza.

Latina ha il miglior cielo d’Italia

Secondo gli studi, oggi Latina offrirebbe il cielo migliore di tutta la Regione Lazio. Forse anche d’Italia, vista la presenza di numerose zone buie che risalterebbe, maggiormente, la scia di eventuali stelle nel cielo o quantomeno la loro presenza. Ancora una volta, ci permettiamo di consigliare delle serate in spiaggia, il luogo per antonomasia più adatto per questo genere di serate.

I consiglio per vedere le “stelle cadenti”

Lasciate a casa cannocchiali o qualsiasi altro oggetti. Concentratevi, al contrario, a trovare una spiaggia libera tranquilla anche con una forte penombra. Magari andando lì con una folta comitiva, la presenza di un luogo abbastanza buio vi aiuterà a intercettare le stelle del cielo. Dinamiche che, almeno nelle città, diviene più difficile con la presenza di una forte illuminazione pubblica, che copre di luce la parte del cielo e soprattutto rende impercettibili eventuali fenomeni cosmici sopra le nostre teste. Trovato il posto giusto per passare la serata, il gioco è virtualmente fatto.