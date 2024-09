Notti insonni a Ostia, schiamazzi notturni tengono svegli i residenti a Via delle Azzorre

Residenti rimangono svegli per gli schiamazzi a Ostia: ragazzini urlano fino a tarda notte sui marciapiedi di via delle Azzorre

A Ostia Ponente non si dorme più. E’ la situazione segnalata dai residenti di via delle Azzorre, che da mesi non riuscirebbero più a chiudere occhio per gli schiamazzi di alcuni giovani del quartiere. Un fenomeno che avrebbe toccato l’apice quest’estate, ma che ormai da mesi creerebbe una fonte di forte disturbo proprio a quei cittadini che affacciano sulla famosa arteria urbana del territorio lidense.

Notti insonni sul territorio di Ostia: la vicenda di Via delle Azzorre

Il problema sembrerebbe essersi acutizzato con l’apertura di tre attività commerciali notturne sulla strada di via delle Azzorre, che riuniscono un gran numero di giovani provenienti da tutto il X Municipio e la vicina Isola Sacra. Ragazzi che sono da individuare nei clienti della cornetteria e le due vicine paninoteche: in una situazione dove non ricade nessuna colpa sugli imprenditori, alcuni clienti maleducati starebbero creando non pochi problemi alla zona a pochi passi dal supermercato Panorama.

I residenti del quartiere: “Urlano anche dentro i cortili condominiali”

La situazione avrebbe superato ogni limite. Se una moltitudine di cartacce, legate a cornetti e panini, invade l’incrocio di via delle Azzorre, i problemi si traducono poi in situazioni di ordine pubblico e quieto vivere. Alcuni residenti hanno immortalato giovanissimi urlare sui marciapiedi anche in piena notte, con qualcuno che sarebbe entrato anche negli androni o i cortili condominiali. Qualcosa che sarebbe andato oltre al gioco dei bambini dopo la mezzanotte, creando un fattore di forte disagio per i residenti anziani e quelli che il giorno dopo vanno a lavorare. Sulla vicenda, diverse volte gli episodi sono stati segnalati alle forze dell’ordine e in molteplici occasioni è stato necessario l’intervento dei militari. La movida notturna fa bene al quartiere, ma nel rispetto dei residenti: un panino, o un cornetto, si può mangiare anche senza urlare.