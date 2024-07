Nuova ciclabile a Ostia, la pista copre di rosso un marciapiede dissestato e pieno di buche

Dipinta nuovamente la pista ciclabile su via Isole del Capo Verde a Ostia: la tratta colora di rosso dissesti e buche del marciapiede

Piste ciclabili illegali a Ostia e dove trovarle. Dopo il dibattito sull’installazione di quella sul lungomare lidense sotto l’Amministrazione dell’ex sindaca Virginia Raggi, sul litorale si prova il bis sotto la gestione di Mario Falconi e il sindaco Roberto Gualtieri. Una nuova pista è sorta lungo via Isole del Capo Verde, in un tratto riservato alle biciclette che però già fa discutere la cittadinanza per la superficialità con cui è stato creato.

La nuova pista ciclabile di Ostia fa discutere

La pista ciclabile sorge nel cuore di Ostia Ponente, a pochi passi dalla Parrocchia di Santa Monica, i giardini pubblici di via Aristide Carabelli e il Parco Gioacchino Angelo su piazza Ener Bettica. Chi ha operato per realizzare l’opera, ha dipinto solamente una pista ciclabile che già attraversava un’ampia area di via Isole del Capo Verde. Tutto ciò, non tenendo conto di dover migliorare le condizioni di sicurezza della stessa durante il rifacimento.

Il lavoro su via Isole del Capo Verde

Gli operai hanno semplicemente dipinto di rosso una parte del marciapiede. La pista ciclabile torna ad attraversare il centro del salvagente, peraltro in una strada che in alcuni tratti non è abbastanza larga per permettere il transito in sicurezza delle persone e le biciclette. Se non bastasse ciò, il capolavoro del X Municipio di Roma non finisce qui, a discapito della sicurezza degli stessi ciclisti.

Chi ha rifatto la pista ciclabile lungo Isole del Capo Verde, in piena Ostia Ponente, non ha rifatto il marciapiede. Emerge quindi un manto di colore rosso, che dipinge anche il fondo sconnesso del marciapiede e soprattutto le buche. Lavori che, almeno chi abita tra via Costanzo Casa e viale Vasco De Gama, chiede da tempo immemore. La strada è trafficata per importanti attività commerciali del territorio lidense, in punti dove peraltro già svariate volte sono cadute delle persone anziane e hanno avuto la necessità di ricorrere al Pronto Soccorso per le ferite riportate.