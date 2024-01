Nuove biblioteche e centri culturali per la Città Metropolitana di Roma

Con i fondi del PNRR, la Città Metropolitana di Roma annuncia l’apertura di nuove biblioteche e centri culturali.

La Città Metropolitana di Roma ha annunciato l’avvio di importanti interventi culturali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, sono previsti 68 interventi che coinvolgeranno biblioteche e nuovi centri della cultura, distribuiti tra Roma e il territorio circostante.

Nuove biblioteche nella Città Metropolitana di Roma

Uno dei progetti di punta è la creazione della Biblioteca “Arco di Travertino”. Questo spazio, situato tra via dell’Arco di Travertino e via Tuscolana, sarà organizzato su due livelli e caratterizzato da massima flessibilità funzionale. Oltre a offrire servizi per bambini, includerà aree di co-working, sale prove per gruppi musicali, e spazi espositivi per le associazioni locali. L’obiettivo è creare un ambiente luminoso e aperto, con ampie vetrate sulla piazza coperta, per favorire l’interazione con la comunità e diventare un centro per eventi e manifestazioni.

Biblioteche nella Città Metropolitana di Roma: gli interventi alla Tuscolana

Un altro intervento significativo riguarda la Biblioteca “Raffaello”, lungo la Tuscolana, vicino alla metro Anagnina. Questa struttura su due livelli, con una superficie di circa 1000 mq, sarà rinnovata per servire gli studenti universitari di Tor Vergata, gli adolescenti dei quartieri circostanti e i gruppi di lettura locali. La riqualificazione mira a migliorare l’efficienza energetica, abbattendo barriere architettoniche e introducendo servizi igienici moderni. Un particolare focus sarà posto sulla digitalizzazione, con l’obiettivo di conservare e archiviare digitalmente il ricco patrimonio culturale della Città Metropolitana.

Nuove biblioteche, gli investimenti della Città Metropolitana di Roma

Il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato l’impegno della Città Metropolitana nell’investire oltre 50 milioni di euro in luoghi culturali, come biblioteche, archivi e musei, distribuiti in oltre 50 comuni della zona metropolitana. Questa iniziativa vuole restituire alla comunità spazi fisici di incontro e crescita, contrastando la crescente virtualizzazione delle relazioni umane. Inoltre, una parte considerevole delle risorse sarà destinata alla digitalizzazione, garantendo la conservazione e l’accessibilità digitale del patrimonio culturale locale.

La Città Metropolitana di Roma si appresta a vivere una nuova fase di sviluppo culturale, grazie agli investimenti mirati del PNRR che mirano a creare spazi dinamici e inclusivi per la comunità, promuovendo il valore della cultura come pilastro fondamentale per la crescita intellettuale e sociale.