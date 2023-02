Nuovo Salario, auto contro scooter: ferito centauro

Momenti di paura oggi intorno alle ore 14:00 al Nuovo Salario, nel III Municipio di Roma, dove un incidente ha coinvolto un’auto e uno scooter. A scontrarsi una Nissan Micra e un Piaggio Liberty, n via Montaione, all’altezza di via Vaglia. I due mezzi, per ragioni ancora al vaglio, si sono urtati violentemente e, nello scontro, lo scooterista è sbalzato a terra, rimanendo ferito.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano per i rilievi e i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo ferito al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini. Lo scooterista è stato ricoverato in codice giallo. I caschi bianchi sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.