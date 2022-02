Salario, i lavori paralizzano il traffico: un’ora per fare un chilometro e i cittadini si trasformano in ‘vigili’ per far passare i soccorsi

Un intero quartiere ostaggio dei lavori in corso. Lavori che non finiscono mai, visto che sono iniziati un anno fa, quando ha ceduto l’asfalto in Largo Somalia. Stiamo parlando del quartiere Salario, zona dove tra marciapiedi e vie transennate e corsie ridotte, riuscire a percorrere tratti di strada a velocità sostenibile è diventata un’utopia.

Nuovo Salario: un’ora per fare un chilometro

Ed ecco che, per percorrere un solo chilometro, stamattina c’è chi ha impiegato addirittura un’ora, a causa dei lavori urgenti sul ponte di via Salaria. Gli ingorghi erano ovunque, quindi tentare di cambiare percorso era inutile. Automobilisti confusi dai cambiamenti di viabilità dovuti proprio ai lavori, file interminabili: il quartiere, oggi in modo particolare, sembra essere preso in ostaggio e paralizzato.

Cittadini si improvvisano vigili urbani

Ma il problema si presenta nel momento in cui un mezzo di soccorso deve passare: impossibilitato a sorpassare e imbottigliato in una fila che non si muove, non ha alternative che aspettare. Sentendo il suono di una sirena, questa mattina alcuni cittadini sono scesi dalle loro auto e hanno provveduto a fare da “vigili urbani”, dirigendo la viabilità.

Sono così riusciti, mettendosi all’incrocio e fermando le vetture che provenivano dall’altra strada, a far circolare più rapidamente le auto che procedevano l’autobotte dei vigili del fuoco che si stava avvicinando all’incrocio e che doveva andare a soccorrere qualcuno. Un aiuto sicuramente prezioso, che ha risolto quella determinata questione ma non la problematica generale, che si presenta quotidianamente.

“Siamo stanchi di dover vivere in questo modo”, si lamentano i cittadini del quartiere, “non è possibile che per fare dei lavori ci debbano mettere così tanto tempo e debbano chiudere contemporaneamente strade e marciapiedi, in modo tale da farci sentire quasi intrappolati. Possibile che non si riesca a trovare una soluzione migliore?”