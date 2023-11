Occupazione X Municipio, Centrodestra occupa l’aula consiliare per protestare contro revoca al decentramento

Un’azione di protesta molto forte ha scosso il X Municipio di Roma, con i consiglieri del Centrodestra che hanno occupato l’aula consiliare in segno di opposizione alla recente revoca della delega al Decentramento del territorio lidense. Il Consiglio municipale, in maniera straordinaria, è stato svolto presso i locali del Centro Anziani di piazza Ronca, in concomitanza a un sit-in dei partiti di Centrodestra sotto la sede municipale a piazza della Stazione Vecchia, in una protesta al quale hanno partecipato tante persone del territorio.

Il Centrodestra occupa l’aula consiliare del X Municipio

La decisione di cedere la gestione del Decentramento del X Municipio direttamente al Campidoglio e al sindaco Roberto Gualtieri, ha scatenato la reazione congiunta della Lega con la consigliera Monica Picca, di Fratelli d’Italia e il coordinamento lidense di Forza Italia. I consiglieri del Centrodestra ritengono che “questa mossa rappresenti un passo indietro nelle strategie di rilancio turistico del territorio e minacci la già scarsa autonomia amministrativa del X Municipio”.

Forza Italia: “Gualtieri mentiva sul decentramento del X Municipio

Renzo Pallotta, coordinatore di Forza Italia, e Francesco Bucci, coordinatore di Forza Italia Giovani per il Municipio X, hanno emesso una nota congiunta esprimendo la loro disapprovazione. “Meno male che la Giunta Gualtieri puntava forte sul decentramento amministrativo”, hanno dichiarato, “ancora una volta i cittadini di Ostia sono stati presi in giro da promesse da marinaio e la revoca della delega sulle spiagge segna un ulteriore arretramento nelle strategie di rilancio turistico del territorio”.

“Bisogna puntare forte sull’autonomia territoriale”

I due esponenti politici di Forza Italia hanno sottolineato l’importanza dell’autonomia territoriale, affermando che non comprendere le esigenze specifiche di un territorio con peculiarità diverse significa essere distanti dalle reali necessità della comunità. “Appena torneremo ad amministrare il Campidoglio, ridaremo dignità e poteri al Municipio X”, hanno concluso, sottolineando la promessa di un futuro impegno per ripristinare l’autonomia amministrativa del X Municipio.

Acceso dibattito politico tra Centrodestra e maggioranza in X Municipio

L’occupazione dell’aula consiliare è stata una protesta eclatante, che ha dimostrato la ferma opposizione del Centrodestra alla decisione del sindaco Gualtieri. La questione è destinata a rimanere al centro del dibattito politico nei prossimi mesi, con il rischio di innescare una nuova fase di tensione tra il Campidoglio e il X Municipio. A rincarare la dose, ci pensa il consigliere Giuseppe Conforzi, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Parlamentino lidense: “Il primo giorno di Falconi come Presidente del Municipio, fu premonitore. Abbiamo un Presidente ostaggio delle bande del Partito Democratico, che adesso ha tagliato anche quel poco di autonomia del territorio lidense”.