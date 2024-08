Odore di plastica bruciata all’Isola Sacra, i residenti: “Così ogni giorno, siamo esausti”

Aria irrespirabile da giorni all’Isola Sacra: nelle ultime ore è arrivato il fumo proveniente dall’incendio alle porte della Pisana

Bruttissima sveglia per i residenti dell’Isola Sacra, che questa mattina si sono svegliati con un forte odore di plastica bruciata nell’aria. Una situazione non nuova all’interno della località nel Comune di Fiumicino, dove da mesi i residenti segnalano all’Amministrazione questa tipologia di problema. Il territorio vive le conseguenze degli incendi che si stanno sviluppando a Roma, molti dei quali alle porte del territorio fiumicinese, come nei casi dell’XI e XII Municipio di Roma.

Aria irrespirabile nel quadrante dell’Isola Sacra: la denuncia dei residenti

Sveglia traumatica per i residenti, che dalle prime ore della mattina hanno sentito un forte odore di bruciato in tutto il quadrante cittadino. Verso le 9 del mattino, diverse persone hanno segnalato come l’aria fosse irrespirabile proprio per l’odore acre e di plastica andata in fiamme. Una conseguenza dell’incendio avvenuto nella giornata di ieri, dove alle porte della Pisana si è scatenato l’ennesimo rogo di sterpaglie nelle aree di campagna. Fumo che, dopo aver raggiunto le zone di Testaccio e il Centro Storico, avrebbe toccato anche vari quadranti del Comune di Fiumicino per la corrente del vento.

Le zone toccate dal fumo nel Comune di Fiumicino

Molti cittadini sono rimasti svegli questa notte, con la puzza di fumo che non avrebbe fatto chiudere occhio a nessuno. Alle 2:30 c’erano ancora tanti residenti insonni, che per il forte odore di bruciato avevano irritazioni alla gola e non riuscivano a prendere sonno. La situazione è stata percepita anche fuori dall’Isola Sacra, come nel caso dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci”: diversi lavoratori oltre ad affrontare il traffico aereo andato in tilt per il vicino incendio alla Pisana, hanno avuto problemi durante il turno proprio per la cattiva qualità dell’aria conseguente il fumo proveniente dal rogo.

Stessa situazione nelle aree costiere del territorio di Fiumicino, dove più di qualcuno ha percepito l’odore acre anche nella zona del lungomare. Su via Redipuglia, diversi residenti hanno segnalato alle istituzioni la presenza dell’odore di fumo e il tutto in una maniera invivibile.