Omicidio Alexandru Ivan: martedì l’ultimo saluto al 14enne ucciso a Monte Compatri

Omicidio Alexandru Ivan, niente funerale per il 14enne ucciso alla stazione Pantano di Monte Compatri: verrà seppellito in provincia di Roma.

Niente funerale in Romania per Alexandru Ivan, con gli inquirenti che hanno rilasciato i permessi solo per far tumulare il ragazzo in Italia. Il funerale del giovane è previsto per questo martedì 23 gennaio 2024 in provincia di Roma, con la famiglia del 14enne che si è dovuta adeguare alle indicazioni fornite dalla Procura di Velletri nelle ultime ore.

Omicidio Alexandru Ivan: niente funerale in Romania

La famiglia del ragazzo, ovvero la madre con il suo compagno, già stava preparando il viaggio per preparare il funerale di Alexandru nel loro paese natale: la Romania. A seguito delle indagini sulla morte del 14enne e l’autopsia sul suo cadavere, la Procura di Velletri ha concesso i permessi solo per il dissequestro del corpo, la restituzione della salma alla famiglia ma il divieto di portarla fuori dalla Capitale, chiedendo esplicitamente che il corpo sia tumulato in questo Paese.

La camera ardente di Alexandru Ivan

Fino alla giornata di martedì, il corpo di Alexandru Ivan avrà la camera ardente presso l’obitorio del Policlinico di Tor Vergata. Qui, come sappiamo, nelle scorse ore il giovane ha subito l’autopsia, con l’analisi che ha portato nuovi importanti dati ai fini dell’indagine sul suo omicidio e soprattutto su come sia morto il giovane 14enne residente a Monte Compatri.

Il funerale di Alexandru Ivan

Secondo gli ultimi aggiornamenti vicini alla famiglia del giovane 14enne ucciso, il funerale di Alexandru Ivan si svolgerà nella cittadina di Valmontone. Finita la celebrazione religiosa per porgere l’ultimo saluto al ragazzo, il suo corpo verrà tumulato all’interno del cimitero Labico, poco distante dal Comune di Valmontone e che si trova a ridosso della via Casilina.

Sul posto dell’omicidio, intanto, gli amici del ragazzo hanno deciso di dipingere il manto stradale con il colore blu, con frasi che ricordano la memoria del giovane 14enne e portano la vicinanza alla famiglia.