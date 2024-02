Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all’ergastolo

L’11 gennaio 2022 il bancario 46enne uccise Carol Maltesi, colpendola prima a martellate e poi sgozzandola. Dopodiché fece a pezzi il cadavere e lo conservò nel congelatore, prima di abbandonarlo in una discarica.

In prima istanza Davide Fontana era stato condannato a 30 anni di carcere. La Corte d’Appello dii Milano ha riconosciuto le aggravanti contestate dalla Procura all’imputato.

Il killer di Carol Maltesi condannato all’ergastolo

Ergastolo: è la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’Appello di Milano per Davide Fontana, bancario 46enne, accusato di aver ucciso – nel gennaio del 2022 – Carol Maltesi, mamma di un bambino di 6 anni. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti contestate dalla Procura. La Corte d’Assise aveva condannato il bancario e food blogger a 30 anni di carcere, escludendo la premeditazione e la crudeltà.

Nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, Davide Fontana si trovava a casa della vittima, a Rescaldina (Milano), per girare un video erotico. Dopo averla presa a martellate, la sgozzò con una coltellata alla gola. Fece a pezzi il corpo della giovane e lo conservò in un congelatore a pozzetto, acquistato appositamente per occultare il cadavere. Dopo qualche giorno, gettò il corpo in una discarica. Fino al ritrovamento dei resti di Carol, il killer finse di essere lei, rispondendo ai messaggi di familiari e amici preoccupati per la sua scomparsa.

Questa mattina il killer, prima della sentenza, ha reso alcune dichiarazioni spontanee: “Darei davvero la mia vita per tornare indietro. Passerò il resto dei miei giorni a cercare di aiutare gli altri“.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, Davide Fontana avrebbe versato parte del proprio Trattamento di fine rapporto come risarcimento per il figlio della vittima, che oggi ha 8 anni. La cifra ammonterebbe a circa 39mila euro.