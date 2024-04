Omicidio Cerciello, assolto il carabiniere che bendò Hjorth in caserma

In primo grado il militare era stato condannato a due mesi con l’accusa di “misura di rigore non consentita dalla legge”.

L’avvocato difensore del maresciallo, Roberto De Vita, ha sottolineato che questa assoluzione ristabilisce la giustizia nei confronti di un militare che ha servito l’Arma con onore per 25 anni.

Assolto il carabiniere che bendò Hjorth in caserma

Il maresciallo dei Carabinieri che era stato indagato per aver bendato Christian Natale Hjorth, uno dei cittadini americani coinvolti nell’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, è stato assolto. La prima Corte d’Appello di Roma ha emesso questa sentenza con la formula “il fatto non costituisce reato”. In primo grado, il militare era stato condannato in primo grado a due mesi con l’accusa di “misura di rigore non consentita dalla legge”

L’accusa riguardava il bendaggio di Hjorth nella caserma di via in Selci a Roma, dopo il fermo dei due americani per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, avvenuto nel luglio 2019. Il giovane americano Gabriel Natale Hjorth era stato arrestato insieme all’amico Finnegan Lee Elder per l’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri, ucciso con undici coltellate nel centro della Capitale.

L’avvocato difensore del maresciallo indagato, Roberto De Vita, ha sottolineato che questa assoluzione ristabilisce la giustizia nei confronti di un militare che ha servito l’Arma con onore per 25 anni. “Durante questi lunghi 5 anni, il mio assistito è rimasto solo, affrontando non solo la gogna mediatica ma anche l’isolamento e l’abbandono da parte delle istituzioni” ha detto il legale. “La sentenza, sia nel dispositivo e poi nelle motivazioni, dovrà essere letta attentamente dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dall’ex comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri che all’indomani del fatto condannarono il carabiniere senza attendere il processo”, ha concluso l’avvocato.