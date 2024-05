Omicidio-suicidio a Palermo, marito e moglie trovati morti in casa: la donna aveva la pistola in mano

Le vittime sono una coppia di coniugi, che sono stati trovati senza vita nel loro appartamento.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno notato qualcosa di strano nell’abitazione teatro della tragedia.

Omicidio-suicidio a Palermo

Dramma a Palermo, dove marito e moglie sono stati trovati morti nel loro appartamento, in via Notarbartolo . Sono stati i vicini di casa a chiamare i vigili del fuoco quando hanno notato che qualcosa non andava. I pompieri, aprendo la porta, hanno purtroppo trovato i corpi dei due coniugi senza vita. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso di entrambi.

Al momento, le indagini sono condotte dai carabinieri, e non si esclude che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. La donna, Laura Lupo, agente della polizia municipale di Palermo, avrebbe sparato al marito, Pietro Delia, commercialista di 66 anni, prima di togliersi la vita.