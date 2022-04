Omicron, allarme reinfezioni in Italia: ecco chi rischia di più

Se da una parte “la fine di alcune restrizioni” fa pensare che la situazione Covid stia migliorando, dall’altra non è proprio così. La pandemia non è finita, Omicron non ha alcuna intenzione di lasciarci. Nonostante nell’ultima settimana si sia registrato un evidente calo di numero dei morti e dei nuovi contagi, c’è stato un aumento dei ricoveri nei reparti ordinari e delle reinfezioni. Questo ha portato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a rinnovare l’invito alla cautela. Ecco chi rischia maggiormente.

I dati dell’Iss: aumentano le reinfezioni

Il rapporto esteso dall’Iss ha registrato che dalla fine di Agosto 2021, precisamente il 24, al 20 Aprile di quest’anno sono stati segnalati ben 357.379 casi di reinfezione da Covid che sarebbero il 3,2% del totale dei casi notificati.

Nell’ultima settimana, sul totale dei casi, la percentuale di reinfezioni è il 4,5%. In aumento rispetto alla settimana scorsa che era 4,4%.

Chi sono le persone che rischiano di più

Il report esteso Iss sul Covid dichiara: “Le persone più a rischio sono le donne fra i 12 e i 49 anni e il personale sanitario. Il rischio di reinfezione è anche più alto per chi non è vaccinato, chi ha solo una dose o chi ha avuto una prima diagnosi 210 prima”.