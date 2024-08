Open Day CIE a Roma: ecco dove fare la Carta d’Identità il 31 agosto e il 1° settembre 2024

Tornano i weekend per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica a Roma: sarà possibile effettuare tutto al XIII Municipio o gli Ex Pit

Tornano gli Open Day per fare la Carta d’Identità Elettronica a Roma. L’iniziativa, rinnovata nuovamente dal Comune del Città Eterna, si svolgerà nell’ormai prossimo weekend. In alcuni quadrante della Capitale, infatti, si potrà rinnovare la CIE nelle giornate di sabato 31 agosto e poi Domenica 1° settembre 2024. Un’iniziativa che da diversi mesi viene portata avanti dal Comune capitolino, in un evento molto seguito dai cittadini.

Tornano gli Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma

L’iniziativa toccherà questa volta il territorio del XIII Municipio di Roma Capitale, dove sarà aperto l’Ufficio Anagrafe in maniera straordinaria nella giornata del 31 agosto. I locali comunali per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica saranno aperti nella sede di via Aurelia 470, con l’orario che sarà dalle 8:30 alle 13. Come sempre, ricordiamo che per rinnovare la CIE serve prenotarsi a un appuntamento attraverso la piattaforma del Ministero dell’Interno.

Il servizio per i punti ex PIT: ecco come funziona

Il servizio per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica si svolgerà anche presso i punti Ex PIT (Punti Informativi Turistici) nel Centro Storico della Capitale. Le aree di questi spazi saranno presenti nel I Municipio di Roma Capitale, precisamente a:

Piazza Sonnino ;

; Piazza delle Cinque Lune ;

; Piazza Santa Maria Maggiore ;

; Via Petroselli 52.

Gli Ex Pit funzioneranno in entrambi i giorni del prossimo weekend. Sabato 31 agosto rispetteranno l’orario dalle 8:30 alle 16:30, mentre nella giornata di Domenica 1° settembre seguiranno l’apertura dalle ore 8:30 alle 12:30.

Rinnovo della CIE: come fare e cosa portare all’appuntamento

Gli appuntamenti per prenotare il rinnovamento della CIE saranno disponibili dalla giornata di venerdì 30 agosto 2024 dalle ore 9:00. Ricordiamo come, una volta prenotato l’appuntamento per il rinnovo della Carta d’Identità, sarà necessario portare delle precise documentazioni: