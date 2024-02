Open Day per la CIE a Roma: ecco dove e quando

Questo weekend rinnovo della Carta d’Identità a Roma: impegnati I, III, VII, VIII e XV Municipio della Capitale. Gli orari.

Tornano gli Open Day per effettuare la Carta d’Identità Elettronica a Roma, con il weekend che vedrà aperti gli uffici comunali presenti in I, VII, VIII, XV e III Municipio della Capitale. Un modo per agevolare i cittadini che lavorano, che in un evento speciale potranno rinnovare la propria CIE con gli sportelli creati ad hoc dal Comune per le giornate del 24 e 25 febbraio.

Gli Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma

Gli appuntamenti si svolgeranno tra le giornate del 24 e 25 febbraio 2024, con i residenti romani che hanno potuto prenotare un appuntamento per il rinnovo della CIE già da questa mattina (fino a esaurimenti posti disponibili). La modalità di prenotazione, come sempre, avviene attraverso il sito per il rinnovo della CIE del Ministero dell’Interno italiano.

Le aperture per sabato 24 febbraio 2024

Nella giornata di sabato 24 febbraio 2024, troveremo aperto la sede dell’Ufficio Anagrafe del VII Municipio, situata a piazza Cinecittà 11. La sede sarà aperta dalle ore 8.30 alle 16.30. In VIII Municipio sarà aperto lo sportello di via Benedetto Croce 50, che rispetterà gli orari 8.30-15.30. In XV Municipio saranno aperti gli uffici comunali di via Flaminia 872, che rispetteranno l’orario di apertura dalle 8.30 alle 15.30.

In III Municipio, presso la sede di via Fracchia 45, troveremo l’ufficio aperto dalle ore 8 alle 13. Nel I Municipio, inoltre, saranno aperti i PIT, che rispetteranno l’orario 8.30-16.30.

Le aperture di domenica 25 febbraio 2024

Gli appuntamenti per il rinnovo della CIE non si fermano solamente alla giornata di sabato, ma si potranno trovare anche domenica 25 febbraio 2024. Per l’occasione saranno aperti i PIT (Punti Informativi Turistici) in giro per il I Municipio di Roma, che rispetteranno l’orario 8.30-12.30. I PIT potranno essere individuati su via Petroselli 52, piazza delle Cinque Lune, piazza Santa Maria Maggiore e piazza Sonnino.

Cosa devo portare all’appuntamento per rinnovare la CIE

A ogni appuntamento, i cittadini dovranno portare il ticket di prenotazione dell’appuntamento, una fototessera, il precedente documento d’identità e una carta per pagare in maniera elettronica.