Operaio di 23 anni muore stritolato in un compattatore: inutili i soccorsi

Un operaio di 23 anni è morto nella notte in un incidente sul lavoro che si è verificato a Cusago, nel Milanese. Il giovane, di origine egiziana, lavorava in un’azienda di lavorazione dei rifiuti. Per cause ancora in corso di accertamento è rimasto stritolato in un compattatore dei rifiuti. Inutili i soccorsi del 118. Per recuperare il corpo straziato del giovane sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Milano.

Sempre nella giornata di venerdì si è registrato un altro incidente mortale sul lavoro a Montepulciano, provincia di Siena. Manuel Cavanna, 23 anni, dipendente di un’officina di Centoia, frazione di Cortona. La vittima è stata centrata al torace da un tubolare di ferro, mentre era impegnato con un rimorchio telescopico. Il massaggio cardiaco dei soccorritori è andato avanti per circa un’ora, dopodiché i sanitari del 118 hanno dovuto arrendersi.

Sulla tragica vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Montepulciano, cui toccherà il compito di ricostruire quanto accaduto. “Perdere la vita sul luogo del lavoro è un fatto drammatico che non dovrebbe mai accadere e che chiama ciascuno di noi, per la propria parte, a fare di più”, queste le parole del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.