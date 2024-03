Operazione Alto Impatto ad Aprilia, controlli a tappeto alle attività commerciali

Le forze dell’ordine hanno effettuato questa mattina un’operazione ad Alto Impatto nel territorio di Aprilia: i controlli.

In queste ore si è svolto una nuova operazione Alto Impatto all’interno del territorio di Aprilia. A effettuare i nuovi controlli nel comune pontino sono stati i vari gruppi delle forze dell’ordine, che lungo tutta la giornata di stamattina hanno effettuato scrupolosi sopralluoghi all’interno delle attività commerciali della zona. L’operazione scaturisce dalle molteplici segnalazioni pervenute da residenti e consumatori dei singoli negozi controllati.

Operazione Alto Impatto ad Aprilia: i controlli

A prendere parte alle operazioni di controllo sono stati i gruppi dei Carabinieri del Gruppo Territoriale di Aprilia. A collaborare ai controlli, inoltre, i Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina e il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina. L’azione ha visto la partecipazione anche della realtà legata alla Questura di Latina e i militari legati alla Guardia di Finanza presente nel comune di Aprilia.

Le attività commerciali controllate a Latina

Il primo sopralluogo è avvenuto presso un’attività commerciale specializzata nella vendita di prodotti alimentari. E’ stato sanzionato il gestore del negozio, risultato un uomo di 32 anni e residente ad Aprilia. Il negozio vendeva prodotti senza la rintracciabilità dei prodotti in vendita: una situazione che ha portato al sequestro di oltre 9 kg di prodotti alimentari, prettamente dolci e ittici. La situazione è stata segnalata dai Carabinieri anche all’Asl di Latina, che aprirà nuove indagini sull’attività commerciale.

Un altro negozio è stato sanzionato per criticità igieniche-sanitarie. Una sanzione amministrativa è arrivata al gestore dell’attività commerciale, risultato un uomo 51enne e residente ad Aprilia. Per la gravità della situazione rinvenuta dei il locale, la vicenda è stata segnalata all’Asl e al Comune di Aprilia, che apriranno sulla vicenda un’indagine già dai prossimi giorni.

Un controllo è stato effettuato anche in un autolavaggio etnico di Aprilia. Il gestore dell’attività, un cittadino indiano di 35 anni, è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi. E’ stata inoltre emessa una sanzione per la gestione irregolare dei carichi e gli scarichi dell’attività.