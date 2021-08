Orrore a Roma: ‘Dammi tutto ciò che hai’, tenta la rapina minacciando la vittima con una bottiglia

Ha tentato la rapina, minacciando e aggredendo un uomo, ma purtroppo per lui la vittima ha reagito e proprio grazie alla sua reazione, alcuni carabinieri in transito, hanno notato la scena, andando in soccorso dell’uomo. E’ così che un cittadino romeno di 41 anni, nullafacente e con precedenti, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali.

La tentata rapina

Il 41enne, in viale di Tor di Quinto ha aggredito e ferito, con il collo di una bottiglia rotta, un cittadino del Bangladesh di 39 anni, intimandogli di consegnare tutti i propri averi. La vittima, nonostante la ferita al braccio, è riuscita ad opporsi e a far desistere il malvivente. I miliari in transito hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il cittadino romeno. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Villa San Pietro dove è stata medicata e dimessa con 15 giorni di prognosi. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, attesa del rito direttissimo.