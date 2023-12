Ospedale pubblico veterinario alla Muratella: sarà realizzato entro il 2024

Questa è una di quelle notizie che vorremmo leggere sempre. La Giunta Capitolina ha infatti approvato un progetto di fattibilità che prevede la realizzazione di un ospedale veterinario pubblico e gratuito, aperto 24 ore su 24. Il percorso porterà alla completa riqualificazione e all’ampiamento del canile comunale di Muratella e alla realizzazione di una struttura unica in Italia.

Quando verrà ultimato l’ospedale pubblico veterinario alla Muratella

La struttura verrà completata entro i primi mesi del 2024, quando ci sarà il taglio del nastro. Entro due anni Roma sarà la prima città del nostro Paese a mettere a disposizione questo tipo di servizio.

Le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Ad annunciare l’apertura dell’ospedale pubblico veterinario alla Muratella è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi. Grazie all’assessora Alfonsi per l’impegno che ha portato alla realizzazione di questo progetto, frutto di un confronto e di un percorso condiviso con la rete delle associazioni di volontariato. Un importante tassello per la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe”.

Le parole dell’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi

“Con l’approvazione del progetto di fattibilità, si avvia il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento delle strutture improntata a criteri di ecosostenibilità del canile di Muratella”, ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. Il restyling prevede anche l’arrivo “del primo ospedale veterinario pubblico di Roma, una struttura unica in Italia che sarà dotata di strumentazioni di ultima generazione e che offrirà servizi di cura anche a un’utenza a basso reddito che non può accedere all’assistenza privata”, ha sottolineato Alfonsi.