Ospiti concerto Tiziano Ferro 2023 a Roma: chi ci sarà all’Olimpico

Tutto pronto per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma, che si esibirà questo fine settimana del 24 e 25 giugno 2023. L’evento che il cantautore di Latina metterà in scena per i propri fan, ovvero una due giorni di canzoni, potrebbe veder salire sul palco con lui anche degli ospiti. Personalità che, molto probabilmente, interpreteranno con il cantante i suoi più grandi successi musicali.

Verso i concerti di Tiziano Ferro a Roma

La data di Roma, da come abbia potuto vedere, rientra nel tour musicale del cantautore italiano denominato “TZN 2023”, che porterà l’artista a suonare e cantare presso i maggiori palchi d’Italia. Come sappiamo, per via del Covid-19, questo tour è stato molto travagliato per l’autore pontino: in un primo momento era programmato per il 2020, poi per la pandemia rinviato al 2021 e successivamente la prima data l’ha vista solo ora, ovvero a Giugno 2023. Tiziano, quindi, con l’occasione è pronto a riabbracciare i suoi caldissimi fan dopo ben tre anni di assenza di un suo tour.

L’estate del TZN 2023 in giro per l’Italia

Per il ritorno sulle scene, Tiziano Ferro ha deciso di fare le cose in grande. Non solo due date allo Stadio Olimpico, con Roma che risulta la sua città adottiva ed è pronta ad accogliere tutti i suoi fan romani, ma anche un viaggio che lo porterà a cantare in tutta la Penisola. Come visto dalle attuali date programmate dal TZN 2023, i concerti si estenderanno fino alla prima parte del 2023, con il tour che si concluderà venerdì 14 luglio.

Cosa canterà Tiziano Ferro durante i suoi concerti

L’obiettivo del tour, come pensato dal cantautore, servirà a fare ascoltare in live session i brani del disco “Il mondo è nostro”, ovvero l’ultima fatica discografica dell’artista di Latina. Oltre ai nuovi pezzi del lavoro discografico, comunque, Tiziano Ferro ha preparato una scaletta che vedrà al suo interno anche i più famosi singoli su cui ha creato tutta la propria carriera musicale e che hanno fatto innamorare il suo pubblico.

La scaletta del tour TZN 2023

Al momento, nei concerti del tour Tiziano Ferro potrebbe seguire orientativamente questa scaletta dei brani:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Quali ospiti saliranno sul palco allo Stadio Olimpico?

È un grande segreto al momento, poichè lo stesso Tiziano Ferro non ha comunicato le “sorprese” per i suoi concerti. Se è sicura la presenza di Massimo Ranieri alla data di Napoli, ipotizziamo che allo Stadio Olimpico possa partecipare un’artista romano che ha collaborato con il cantante o quantomeno abbia una grande amicizia con lui.