Ostia al buio, il lungomare non viene illuminato neanche alla fine dell’Estate 2024

Il lungomare di Ostia continua a rimanere al buio: i commercianti lidensi proseguono le segnalazioni al Comune di Roma

Il bilancio è tragico per l’estate di Ostia quest’anno. Come evidenziato da numerosi esercenti commerciali, mai come prima questo territorio ha sofferto la mancanza di un’adeguata amministrazione e soprattutto la cura per mantenere il decoro in questa città balneare. L’esempio di questo degrado è la condizione lampante del lungomare lidense, purtroppo rimasto al buio per gran parte della stagione estiva nonostante si tratti della passeggiata turistica di questa località.

Il lungomare di Ostia rimane al buio: la segnalazione degli esercenti

La situazione sulla mancanza d’illuminazione del lungomare lidense era già finita sulle pagine de Il Corriere della Città. Come mostrato in queste ore da Giorgio Gastaldi (Presidente di Ostia Imprese e Professioni), tale problematica non si è risolta neanche con l’arrivo di settembre e l’accorciarsi delle giornate con l’apprestarsi imminente dell’autunno. Le aree centrali del lungomare sono rimaste al buio, rendendo nei fatti pericolosa una passeggiata notturna per i turisti o anche lo scendere col cane da parte dei residenti della zona.

Il centro del territorio lidense senza illuminazione pubblica

La vicenda immortalata riguarda l’area del lungomare Paolo Toscanelli, completamente al buio all’altezza dello stabilimento Marechiaro e il Curvone. Una situazione che sta prendendo piede, ormai dall’inizio dell’estate, a pochi passi dagli Uffici del X Municipio di Roma Capitale, senza che però nessuno si sia accorto di come urge la necessità di ristabilire l’illuminazione pubblica in questo quadrante cittadino.

Per ora qualche residente, vedendo la situazione, si è mobilitato per chiamare il Comune di Roma Capitale e soprattutto scrivere PEC per segnalare il profondo disagio in questa zona del territorio lidense. Sollecitazioni che però non avrebbero trovato seguito, nonostante questo quadrante da mesi vada incontro a pesanti fenomeni di degrado e addirittura numerosi episodi legati ai furti in automobile.