Ostia Antica, affaccio panoramico sul Tevere per il Giubileo

Una nuova struttura per il Giubileo a Ostia Antica: previsto un affaccio panoramico sul Tevere nel X Municipio di Roma.

Se qualcuno credeva che il territorio del X Municipio potesse rimanere fuori dai fondi del Giubileo, dovrà richiedersi con la nuova installazione che sorgerà a Ostia Antica. Nel progetto dell’Anno Santo, per potenziare la località lidense, verrà creata una nuova struttura urbana e ospitale per i numerosi turisti che arriveranno nel territorio di Ostia: un affaccio panoramico sul fiume Tevere e gli scavi legati all’antichissimo Porto di Traiano.

L’affaccio panoramico sul Tevere a Ostia Antica

Il progetto è stato già finanziato, coi lavori che si stanziano su una spesa intorno ai 2 milioni di euro. L’investimento è rientrato nelle opere che sorgeranno all’interno del Decreto Giubileo, che considera la struttura architettonica come essenziale per permettere ai turisti una nuova attrazione all’interno del quadrante di Ostia Antica, dopo gli Scavi, il Borghetto e il Castello Giulio II: la vista del vicino fiume Tevere.

Il progetto annunciato dal Campidoglio

Ad annunciare l’opera è stata Sabrina Alfonsi, attuale Assessora all’Ambiente di Roma Capitale. L’idea dell’affaccio panoramico arriva dal progetto sui parchi d’affaccio lungo il fiume Tevere, che l’amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri proprio in vista dell’imminente Giubileo del 2025. Il progetto inserito nelle opere “Ambiente e Territorio – Tevere e le vie dell’Acqua”, permetterà l’apertura di luoghi analoghi anche il altre località capitoline che affacciano lungo il fiume di Roma.

L’idea di un parco d’affaccio a Ostia Antica

Del progetto se ne discute dall’estate 2023, quando s’ipotizzava un potenziamento turistico per la realtà di Ostia Antica. Migliorie che sembrano finalmente essersi palesate, soprattutto dopo la richiesta di associazioni e Comitati di Quartiere attivi in questa località lidense. Con i fondi destinati per le opere pubbliche del Giubileo, sorgerà l’affaccio panoramico sul fiume Tevere. I lavori che porteranno alla creazione della particolare struttura, come si legge dal progetto, dovrebbero trovare avvio durante le prime settimane del mese di marzo.