Ostia Antica ricorda Paolo Borsellino, la cerimonia il 19 luglio davanti l’Albero della Legalità

In un evento sociale a Ostia Antica, il movimento ambientalista Ecoitaliasolidale X Municipio ricorderà la memoria di Paolo Borsellino

Avverrà a Ostia Antica la commemorazione per il magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992. L’eroe italiano sarà ricordato nello storico quartiere del X Municipio, che già negli anni scorsi ha iniziato a curare una pianta in sua memoria. L’evento, che arriva alla seconda edizione, ha visto grande partecipazione.

Il ricordo di Ostia Antica per Paolo Borsellino, l’evento

L’evento di commemorazione a Borsellino è organizzato da Ecoitaliasolidale X Municipio, grazie al lavoro di Gaetano Di Staso. Come spiegato dallo stesso organizzatore lidense, l’evento non si limita a ricordare solamente la tragedia di Via D’Amelio. La manifestazione ricorderà anche gli agenti che componevano la sua scorta al momento dell’attentato: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina.

La commemorazione di Ecoitaliasolidale nel X Municipio

L’evento organizzato da Ecoitaliasolidale nel X Municipio, si svolgerà alle 9:30 del 19 luglio 2024 presso Piazza Gregoriopoli. La manifestazione si svolgerà davanti l’Albero della Legalità, messo in cura dallo stesso Movimento Ambientalista romano. Da qualche tempo, la pianta vive grazie alle cure quotidiane dei cittadini e dei volontari presenti a Ostia Antica, in un simbolo che rappresenta lo sforzo del magistrato Borsellino.

All’evento della mattina del 19 luglio, sarà presente Gaetano Di Staso. Insieme a lui ci saranno Giuliana Salce, Responsabile regionale del Movimento Ambientalista e Piergiorgio Benvenuti, Presidente di Ecoitaliasolidale. Saranno gradite le presenze delle persone che vorranno assistere alla commemorazione, per mandare un forte messaggio di legalità sul territorio di Ostia e il suo entroterra nel X Municipio di Roma. Dopotutto, l’etica e il coraggio di personaggi come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone devono essere d’ispirazione per tutti i cittadini del nostro territorio e soprattutto della Città Eterna: la loro memoria, infatti, non dev’essere mai dimenticata.