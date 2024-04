Ostia, arriva “Dalle Cupole al mare”, deviazioni e limitazioni per la gara ciclistica

Domani la manifestazione ciclistica “Dalle Cupole al Mare”, percorso tra i quartieri di Acilia e Ostia: previsti cambia alla viabilità.

Domani si svolgerà la IV edizione della manifestazione sportiva “Dalle Cupole al mare”. La gara ciclistica si svolgerà tra i quartieri di Acilia, AXA, Casal Palocco e Ostia. Come consueto in questi eventi sportivi, è previsto un blocco del traffico per consentire agli sportivi di partecipare alla manifestazione. Ci sarà anche una sostanziale modifica nel percorso dei mezzi pubblici, soprattutto quelli che attraversano l’entroterra del X Municipio e la zona di Ostia Levante.

A Ostia ritorna la manifestazione “Dalle Cupole al Mare”

L’evento partirà domani mattina alle ore 9:30, con gli sportivi chiamati a percorrere la tratta che divide Acilia e Ostia in un affascinante percorso che coinvolge anche la Pineta di Castel Fusano. Gli sportivi sono attesi allo “starter” posto su largo Rodolfo Villani, adiacente a via Gino Bonichi. Dovranno percorrere in un percorso di oltre 10 km, che vedrà il traguardo messo all’interno dello storico Borghetto dei Pescatori di Ostia.

Le aree interessate dalla manifestazione nella zona di Ostia e il suo entroterra

I ciclisti saranno chiamati a percorrere un percorso affascinante, che li porterà a transitare sulle strade più note del territorio di Ostia e l’entroterra del X Municipio. Si percorrerà, infatti, su via Previati, via Brea, via di Saponara, via Timante, via Cristoforo Colombo, via di Castelporziano, via dei Transatlantici, via Ferrandi, lungomare Vespucci, lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio e via dei Pescatori.

Cambia il traffico e il transito dei mezzi pubblici per la gara

Gli automobilisti in viaggio domani, potrebbero trovare qualche disagio per spostarsi verso Ostia o andare verso Roma: ecco perché è consigliabile partire in anticipo e tenere conto delle limitazioni al traffico per lo svolgimento della gara. Sul piano dei mezzi pubblici, vedranno delle modifiche i percorsi degli autobus: 03, 04, 06, 014, 016F, 065, 070, 709, 712.