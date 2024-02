Ostia, bagnini sulle spiagge libere: il Comune prova a cambiare rotta

Il Comune di Roma ha pubblicato il bando per inserire i bagnini sulle spiagge libere presenti nel territorio di Ostia.

Quest’anno ci saranno i bagnini sulle spiagge di Ostia? È la domanda che si pongono numerosi residenti, soprattutto dopo le tragiche vicende delle persone annegate a in mare durante l’Estate 2023. Una questione, seguita da importanti vicende di cronaca nera, che hanno aperto un ampio dibattito all’interno del Consiglio del X Municipio e poi di Roma Capitale.

Il nuovo bando d’appalto per i bagnini sulle spiagge libere di Ostia

Nella giornata di sabato 20 gennaio 2024, il Comune di Roma ha pubblicato la gara di appalto per i servizi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale lidense. Come viene specificato nella descrizione del bando, la gara servirà a garantire “i servizi connessi alla balneazione indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica sulle spiagge libere del litorale di Ostia per le stagioni balneari 2024 e 2025”.

I fondi stanziati dal bando

Il Comune di Roma, almeno sulla carta, vuole provare a cambiare rotta sulla questione dei servizi bagnanti sulle aree degli arenili pubblici di Ostia. Lo fa con uno stanziamento di 1.050.283,80 euro, in una gara di appalto che si è aperta nella giornata di giovedì 25 gennaio 2024 e che risulta cruciale per la balneazione sicura sulle spiagge libere del litorale lidense.

I requisiti per le realtà appaltanti

I requisiti richiesti dal bando, anche per quest’anno, sono molto stringenti. Come evidenzia lo stesso documento per la gara d’appalto, la realtà appaltante deve avere “l’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti, si richiedono chiarimenti sulla validità dei seguenti codici ateco 81.29.99 – 81.29.1 – 82.99.99 – 93.11.2 come requisito di idoneità professionale per la partecipazione sia in forma singola che associata o per eventuale avvallimento“.

Le postazioni aperte dal bando

Il bando inoltre chiarisce le postazioni aperte, come menziona anche il Comune di Roma sul portale delle gare d’appalto: “Inoltre in riferimento all’offerta tecnica criterio esperienza del personale assistente bagnanti, considerando che la presente procedura di gara, prevede l’indicazione di soli 5 migliori assistenti bagnanti a fronte della copertura di n. 17 postazioni“.

Le morti dei bagnanti in mare a Ostia

Il nuovo bando d’appalto supererà le criticità sul servizio balneare nelle spiagge libere di Ostia? Non si sa. Lo scorso anno l’appalto andò deserto, conseguendo ai tragici episodi che si verificarono tra Ostia Levante e Ostia Ponente. Solo sulle spiagge del lungomare Duca degli Abruzzi, questo giornale riportò il decesso di tre persone – tutti turisti e non residenti a Ostia – in mare. Corpi che vennero recuperati, peraltro, da bagnanti o sub amatoriali che si trovavano casualmente in acqua in quel raggio d’area.