Ostia, Barber Shop vista mare sulla spiaggia: l’episodio diventa virale

Barbiere abusivo taglia i capelli sulla spiaggia libera di Ostia: il curioso episodio è avvenuto sull’arenile di Capocotta.

Barbiere taglia i capelli sulla spiaggia di Ostia. Succede negli arenili pubblici del litorale, dove un ragazzo avrebbe cominciato a tagliare i capelli sulla sabbia, Una scena che non è passata inosservata alle altre persone che si trovavano sulla spiaggia libera, che hanno fotografato e fatto dei video della singolare scena. L’episodio ha attirato l’attenzione anche del bagnino, che subito è intervenuto per far terminare il singolare siparietto.

Barbiere taglia i capelli sulla spiaggia di Ostia

Il barbiere abusivo è stato immortalato mentre tagliava i capelli sull’arenile di Capocotta, famosa spiaggia libera del territorio di Ostia. Come pubblicato dalla pagina Instagram di Welcome To Favelas, a tagliare i capelli era un giovane ragazzo armato di macchinetta elettrica per tagliare i capelli. Suo cliente, per l’occasione, quello che sembra un adolescente: il ragazzo, desideroso di una cresta, era stato fatto sedere su una sedia di plastica con addosso un mantello da barbiere, per non farsi cadere le ciocche di capelli sul corpo.

Il video diventa virale

Il video della scena è diventato subito virale sul social network, con la scena che è stata ripresa da una bagnante. Il parrucchiere abusivo, come si vede, si era posizionato proprio a pochi passi dal suo lettino. Una presenza che avrebbe dato fastidio, non solo per il rumore martellante della clipper: probabilmente sulla donna, vista la presenza del vento, erano volate anche delle ciocche di capelli del ragazzo sul corpo.

L’intervento del bagnino

La scena è stata fermata dopo pochi minuti dal bagnino, che stava sorvegliando la zona di mare davanti Capocotta. L’uomo si è avvicinato al barbiere abusivo, pronunciando queste parole: “Che state facendo? Non si può fare questa cosa”. Una frase che avrebbe fatto smettere l’improvvisato barbiere, che dopo un po’ d’insistenza avrebbe liberato il cliente e si sarebbe spostato da quella zona di arenile.