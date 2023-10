Ostia, controlli a tappeto dei Carabinieri: 2 arresti e 5 persone denunciate

I Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di Roma Ostia, coadiuvati dai militari del NAS di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Ostia, nelle aree di maggiore afflusso di persone, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità.

I Carabinieri hanno complessivamente controllato, 225 persone e 120 veicoli accertando sanzioni per violazioni al codice della strada per complessivi 886 euro con una patente di guida ritirata. Tre invece, gli esercizi commerciali ispezionati dai Carabinieri di cui uno è stato sanzionato amministrativamente per inadeguatezze infrastrutturali.

Controlli a Ostia dei Carabinieri

Nel corso dei controlli sono state anche eseguite due perquisizioni domiciliari. In particolare, un 43enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per i reati di furto aggravato ed evasione. L’uomo è stato prima sorpreso da un addetto alla vigilanza di supermercato di via Saponara mentre trafugava merce dagli scaffali e li occultava nel suo zaino e successivamente è stato bloccato dai Carabinieri oltre le barriere anti-taccheggio e trovato in possesso di diversi beni per un valore complessivo di 160euro.

Durante i controlli sul lungomare, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due automobilisti: un 16enne romano per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla identità personale e guida senza patente, poiché mai conseguita. Dopo essere stato fermato alla guida di una Audi, per eludere i controlli ha fornito false generalità ma i militari hanno accertato la vera identità ed hanno scoperto che era un minorenne e quindi sprovvisto di patente di guida; un 21enne romano è stato denunciato poiché è stato sorpreso alla guida di un’utilitaria, senza aver mai conseguito la patente, risultando dai successivi accertamenti già recidivo, nonché gravato del divieto di dimora.

A margine dell’attività è stata data esecuzione a un provvedimento restrittivo, e nello specifico, i Carabinieri della stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino 53enne, italiano, gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 ottobre scorso dal Tribunale di Roma, per reati inerenti agli stupefacenti.