Ostia, convocata la Commissione sull’ex colonia Vittorio Emanuele: i contrari al progetto non vengono invitati

Il X Municipio di Roma Capitale convoca la Commissione sul futuro dell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia: ecco gli invitati.

Era annunciata nell’aria da diversi giorni, con la Commissione per l’ex Colonia Vittorio Emanuele di Ostia che è stata convocata ufficialmente nella giornata di ieri, lunedì 26 ottobre 2024. Come avevamo annunciato in esclusiva su questo giornale, il tavolo municipale vedrà congiunte le due commissioni PNRR e Politiche Sociali del X Municipio di Roma Capitale, che vedono la guida della consigliera Mirella Arcamone e il consiglieri Marco Possanzini.

La Commissione sulla Vittorio Emanuele di Ostia

La Commissione è convocata per giovedì 29 febbraio 2024 alle ore 14, in un tavolo che si terrà in streaming. Come ordine del giorno per la riunione, notiamo come al punto “1” venga scritto: “Stato di avanzamento dei Progetti con fondi PNRR per la stazione di posta per persone senza dimora e Housing first presso la porzione della ex Colonia Vittorio Emanuele (Ostia) oggi affidata alla Caritas”.

Gli invitati alla Commissione sulla Vittorio Emanuele

L’invito alla Commissione sulla struttura Vittorio Emanuele, inviato dalla Presidente del Parlamentino Lidense Giampaola Pau, convoca i consiglieri Mirella Arcamone, Marco Possanzini, Silvia Fiorucci, Alessandro Ieva, Monica Picca e Margherita Welyam per i ruoli che svolgono nei tavoli “PNRR” e “Politiche Sociali” del X Municipio. In più saranno presenti gli eletti Sara Adriani, Giuseppe Conforzi, Raffaele Biondo e Valentina Scarfagna, che operano come membri in queste due Commissioni locali.

La presidentessa Giampaola Pau, inoltre, ha ritenuto invitare delle personalità esterne per intervenire nella Commissione congiunta: si tratta di Barbara Funari (Assessora alle Politiche Sociali di Roma Capitale) e Denise Lancia (Assessora alle Politiche Sociali del X Municipio).

Le realtà non invitate alla Commissione sulla Vittorio Emanuele

Tra gli aspetti che avevamo previsto nel nostro precedente articolo sulla vicenda, si confermano le personalità non invitate a intervenire al tavolo. In primis il consigliere Alessandro Aguzzetti, che per l’occasione ha commentato in esclusiva l’esclusione dalla Commissione: “Sono sorpreso, considerato come ho sollevato io il problema a Ostia. Mi sarei aspettato l’invito a intervenire, ma non farò mancare la mia presenza in streaming, provando a chiedere la parola per portare le istanze dei cittadini e delle associazioni sull’argomento”.

A livello di associazioni lidensi, troviamo la sorprendente esclusione dell’associazione “Ostia Imprese e Professioni” e il Comitato di Quartiere delle Repubbliche Marinare. Entrambe le realtà, nei giorni scorsi, si erano fortemente opposte al progetto del centro d’accoglienza sul mare di Ostia.