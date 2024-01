Ostia, il movimento “Noi” rimuove le scritte offensive dal muro dell’Istituto Sant’Elisabetta

Il movimento “Noi – Insieme per il X Muncipio” ha pulito ieri notte il muro imbrattato dell’Istituto Sant’Elisabetta a Ostia.

Ieri sera è stato pulito il muretto dell’Istituto Paritario Sant’Elisabetta a Ostia, vandalizzato nei giorni scorsi da scritte politiche riconducibili al mondo dell’estrema sinistra lidense. Il movimento “Noi – Insieme per il X Municipio” si è presentato ieri alle 21.30 con diversi attivisti, che con pazienza e voglia di decoro hanno imbiancato il muro della struttura cattolica e coperto i muri imbrattati dal gruppo del Fronte della Gioventù Comunista.

Pulizia del muro dell’Istituto Sant’Elisabetta a Ostia: le scritte offensive sulla struttura scolastica

L’opera di decoro risultava necessaria, per rispetto alle suore che gestiscono la storica scuola lidense e le famiglie che portano in quella struttura tantissimi bambini del territorio. Tra le scritte coperte, oltre le “falci e martello”, emergevano slogan come “La scuola dei padroni”, “Trotskij traditore” e “Quando i preti daranno la resa”. Una scena che immortalava un atto vandalico che non aveva nessuna ragione di esistere.

Pulizia del muro dell’Istituto Sant’Elisabetta a Ostia: l’iniziativa del movimento Noi

Gli attivisti di Noi, guidati da Carlotta Chiaraluce e Delio Andreoli, con diversi secchi di vernice hanno imbiancato il muretto imbrattato dalle scritte, con gli slogan dei giovani comunisti che erano ben visibili da viale dei Promontori e via Capo Sperone. Un’azione di decoro che prova a contrastare, a livello simbolico, la presenza di murales volgari su tutta la zona di Lido Nord e la Stella Polare.

Pulizia del muro dell’Istituto Sant’Elisabetta a Ostia: l’azione per contrastare il degrado a Lido Nord

Il significato dell’azione portata avanti dal movimento politico lidense è quella di fare un’azione virtuosa contro il degrado presente a Ostia, che spesso non si presenta solamente con giardini pubblici o strade sporche nella zona lidense. Tra le problematiche osservate da tantissimi residenti del X Municipio, anche la questione dei muri puntualmente imbrattati da manifesti abusivi, scritte volgari o addirittura adesivi che si rimuovono con tanta difficoltà da parte dei volontari. Ovviamente il movimento “Noi” osserverà se nei prossimi giorni il muro esterno dell’Istituto Sant’Elisabetta verrà nuovamente gravemente vandalizzato da ignoti, creando problemi alle suore e le famiglie che portano i figli a studiare lì.