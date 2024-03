Ostia, il tema del centro per clochard nella Vittorio Emanuele arriva in Campidoglio

Il caso dell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia arriva in Campidoglio: la vicenda sollevata dal gruppo di Fratelli d’Italia.

Il dibattito sul centro d’accoglienza dentro l’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia arriva in Campidoglio. L’intervento è stato posto dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che sulla vicenda ha deciso di aprire un dibattito all’interno dell’Aula Giulio Cesare. I consiglieri, ora coscienti del progetto portato avanti dal sindaco Roberto Gualtieri, si domandando se un simile progetto possa essere coerente con la riqualificazione turistica del litorale lidense.

Dopo la Commissione in X Municipio di ieri, che aveva creato polemiche sul territorio di Ostia, il caso della Vittorio Emanuele viene sollevato dall’opposizione anche all’interno del Campidoglio. Forse luogo non può che essere migliore, considerato come il progetto sull’accoglienza parta proprio dalle stanze della Giunta di riferimento al sindaco Gualtieri. Qui, per intenderci, è partita l’idea di sovvenzionare nuovi centri d’accoglienza coi fondi del PNRR destinati per il Giubileo.

Giubileo: quali progetti per il territorio di Ostia

Il gruppo di Fratelli d’Italia, che vede all’interno la consigliera di Ostia Mariacristina Masi, si chiede quale sia il progetto del Comune di Roma verso il territorio lidense in vista del Giubileo. Una domanda che merita un dibattito tra maggioranza e opposizione, considerato pure come l’attuale amministrazione lidense non si sia confrontata con nessuno riguardo la posizione di Ostia in vista del Giubileo.

Come sottolineano i consiglieri comunali di riferimento al partito di Giorgia Meloni, c’è la percezione come i 750 mila euro stanziati per il centro d’accoglienza alla Vittorio Emanuele non vadano incontro, nel concreto, alle esigenze e le priorità del territorio di Ostia. Resta da capire, ora, se l’Amministrazione comunale proverò a fare un passo indietro sull’ambiguo progetto di Ostia Ponente, rendendosi conto come l’idea di una simile struttura non venga ben vista dai quartieri interessati – in primi quello di Repubbliche Marinare – per i noti problemi di sicurezza.