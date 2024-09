Ostia in balia del degrado, la scritta “OSTIAMOR” sorretta da sostegni di fortuna

Ostia in balia del degrado, la scritta Ostiamor di piazza Anco Marzio cade a pezzi e si regge con sostegni di fortuna

E’ quasi finita la stagione estiva a Ostia, con il decoro che purtroppo non ha mai toccato il Centro Storico del territorio lidense. Lo sanno bene gli esercenti commerciali di piazza Anco Marzio, che durante tutta l’estate hanno segnalato una condizione indecente della zona: giardini senza manutenzione e bruciati dalla mancanza di acqua, bivacchi dei clochard, problemi di sicurezza e la scritta “Ostiamor” ridotta in un’insegna pericolante.

La scritta “Ostiamor” in balia del degrado a Ostia: la denuncia dei residenti

La situazione più emblematica, oltre i problemi già citati in passato su Il Corriere della Città, è quella legata alla scritta Ostiamor. Una struttura artistica che dovrebbe essere la fotografia per i turisti nel centro di Ostia, sul modello della scritta Amsterdam nella Capitale dei Paesi Bassi. Purtroppo, almeno sul territorio lidense, questa particolare scritta non ha visto la stessa fortuna: dall’inizio è stata vittima di vandalismo e abbandono, con risultato di avere oggi una struttura transennata, in balia del degrado e la ruggine, oltre che brutta esteticamente.

La struttura si sorregge a malapena dentro Piazza Anco Marzio

Il problema con la struttura è tangente, considerato che col passare del tempo è diventata sempre più instabile e col rischio di cadere addosso a qualche passante. Nonostante la richiesta dei commercianti per un intervento del X Municipio di Roma Capitale, perpetrato da anni, non ha sortito effetti sull’Amministrazione. Al momento la scritta è stata transennata, sorretta da alcuni cartoni così da non farla cadere. Uno spettacolo che si aggiunge al già costante degrado di piazza Anco Marzio, in uno spettacolo che residenti e turisti non meritano. L’opera andrebbe ristrutturata quantomeno in vista del prossimo Natale, magari tornando a splendere sotto un Albero che illumina la piazza: un regalo che l’Amministrazione potrebbe fare alla cittadinanza, considerato come servirebbe solamente un passaggio di antiruggine, riverniciatura e saldatura sulla stessa scritta.