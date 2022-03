Ostia, investita mentre attraversa la strada: donna in codice rosso al Grassi

Grave incidente ieri mattina sul litorale di Ostia dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. E’ successo in Via delle Baleniere. La persona è stata quindi trasportata in Ospedale per ricevere le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del X gruppo mare.

Donna investita a Ostia

L’investimento si è verificato lungo Via delle Baleniere intorno alle 10.30 di lunedì 14 marzo 2022. La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata da un’auto, modello Jaguar. Il conducente, dopo l’impatto, si è fermato a prestare soccorso.

Investimento in Via delle Baleniere

La donna è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Grassi di Ostia. I caschi bianchi sono tuttora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ripercussioni al traffico si sono registrate nella zona a seguito dell’episodio.