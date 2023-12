Ostia, la denuncia di Andrea Fiorini: “Non funzionano gli ascensori alla stazione di Lido Centro”

Andrea Fiorini torna a parlarci di barriere architettoniche nel X Municipio di Roma, questa volta parlandoci dell’annale problema della stazione di Lido Centro a Ostia. L’attivista per i diritti dei disabili a Roma, infatti, ci ha mostrato come alla stazione centrale del territorio lidense non funzionano gli ascensori, nonostante parliamo della più importante struttura ferroviaria del Municipio marittimo della Capitale.

Persona disabile bloccata alla stazione di Lido Centro a Ostia

Ancora una volta, Fiorini documenta la vicenda con un video poi successivamente girato alla stampa locale. Si vede l’attivista scendere da un treno proveniente dalla stazione di Porta San Paolo (Piramide) e avvicinandosi agli ascensori della stazione di Lido Centro, vedere come questi non funzionino nuovamente. Una situazione imbarazzata, che dopo il caso di Termini, bloccano l’uomo nuovamente in una stazione romana a poche settimane di distanza.

Le difficoltà delle persone con disabilità a Lido Centro

Non avere la disponibilità degli ascensori funzionanti a Lido Centro, in questo senso, significa bloccare una persona disabile e con problemi di mobilità all’interno della stazione. O meglio, della banchina in direzione Cristoforo Colombo, considerato come non si possa spostare da quella passerella in nessun modo. Tutto ciò a meno di due situazione: il personale Cotral lo fa passare da dentro un treno, ovvero quello che ferma a Lido Centro verso Piramide; oppure riprendendo un treno in direzione Colombo, nella speranza che le successive stazioni vedono ascensori ed elevatori funzionanti.

Il problema annale di Ostia con le stazioni della Roma-Lido (MetroMare)

Il problema delle stazioni del X Municipio, che peraltro abbiamo seguito in numerose occasioni, è una dinamica che puntualmente si ripresenta ogni giorno da anni, senza che prima ATAC e oggi COTRAL ne riescano a trovare una definitiva soluzioni. Al danno verso il territorio, c’è anche una ripercussione sul turismo, con le persone disabili che – per questo storico problema – non sono incentivate a raggiungere il territorio di Ostia, tantomeno poi con il Trenino.