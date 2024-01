Ostia, la denuncia di Noi: “Centro nel degrado”

Ostia immersa nel degrado, la nuova denuncia del movimento Noi: il Pontile e il lungomare sono pieni di rifiuti.

Nuovo sopralluogo del movimento civico “Noi”, che in queste ore ha visto le condizioni di degrado che imperversano nel centro di Ostia. Tra le zone visitate dagli attivisti e i responsabili Carlotta Chiaraluce e Delio Andreoli, il famoso Pontile del Litorale e l’area di spiaggia nei pressi dell’ex colonia Vittorio Emanuele III, che già da tempo è segnalata come spazio in balia dell’abbandono.

Ostia nel degrado: le segnalazioni sulla presenza dei rifiuti in strada

La situazione espressa dagli esponenti lidensi di “Noi – Insieme per il X Municipio” è una condizione ormai esistente da tempo in tutti i quartieri che compongono questa realtà municipale, dove ormai è abitudine trovare strade senza decoro e soprattutto con quintali d’immondizia. Condizioni che, come scritto in passato anche sulle nostre pagine, meriterebbero l’attenzione dell’Amministrazione lidense, con segnalazioni che gli arrivano tra Pec istituzionali o post di denuncia pubblicati sui social network come Facebook.

Ostia nel degrado: la situazione al Pontile

Tra le condizioni più emergenziali, secondo gli esponenti del movimento lidense, c’è la situazione che tocca i varchi al mare del Pontile. I percorsi sono completamente saltati con le ultime mareggiate, impedendo di fatto il transito alle persone e soprattutto ai portatori di disabilità, ovvero quelle persone a cui erano dedicate queste passerelle pedonali. Una situazione di grave degrado che non avviene in una zona qualunque ma bensì nel centro di Ostia, ovvero l’area più vissuta e visitata della cittadina lidense.

Ostia nel degrado: la denuncia di Andreoli e Chiaraluce

Al Pontile di Ostia però i problemi non finiscono qui. Tra le situazioni sollevate da Chiaraluce e Andreoli, c’è anche il decoro di piazza dei Ravennati nell’area pedonale, oggi in balia dei rifiuti e montagne di sabbia abbandonate da settimane in quella zona. Anche qui, una vicenda che prende piede nientemeno che all’interno della fotografia turistica del territorio lidense.

Ostia nel degrado: la situazione davanti l’Ufficio Tecnico

Se i luoghi pubblici lasciano a desiderare sul piano del decoro, la condizione non migliora spostandoci presso gli uffici del X Municipio. Nonostante parliamo di spazi comunali dove operano dirigenti e impiegati del Comune di Roma, l’ingresso dell’Ufficio Tecnico vede la totale assenza di decoro, come avviene con lo spettacolo legato all’emergenza abitativa sotto i locali dell’ex colonia Vittorio Emanuele III.

Ostia nel degrado: il rumors sulle nuove competenze di Ama

I dirigenti di Noi si domandano se questa fotografia del territorio sia a conoscenza dell’Aula Di Somma e soprattutto alla Presidenza del X Municipio, visto che determinati fenomeni di degrado tendono ad aggravarsi con il passare del tempo. Dubbi resi leciti anche coi rumors sul rinnovo di Ama per il territorio di Ostia, con la municipalizzata che non vedrebbe la competenza sulla pulizia del lungomare lidense, ma bensì di altri territori come il lungotevere.